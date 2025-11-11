গুলশানে লেকের পাশ থেকে যুবকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার

রাজধানীর গুলশানে লেকের পাশ থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ১২টার দিকে গুলশানের ৫৫ নম্বর রোডের শেষ মাথায় লেকের পাশের ওয়াকওয়ে থেকে তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
নিহতের নাম সৌরভ (২৫)। তাঁর গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে তিন-চার ব্যক্তি সৌরভকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। তাঁকে ১০-১১টি কোপ দেওয়া হয়।
আজ মঙ্গলবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির গুলশান বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) আলী আহমেদ মাসুদ। তিনি বলেন, ‘রাতে সৌরভ নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, তদন্ত চলছে।’
গুলশান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মশিউর রহমান বলেন, ‘রাত ১১টা ৪০ মিনিটে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ১২টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের শরীরে একাধিক কোপের চিহ্ন রয়েছে। তার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে।’
নিহত সৌরভ স্থানীয় ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা বলে গুঞ্জন শোনা গেলেও পুলিশ এখনো এ বিষয়ে কোনো তথ্য জানাতে পারেনি।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে অভিযান শুরু হয়েছে।