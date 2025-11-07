হোম > সারা দেশ > ঢাকা

চকবাজারে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর চকবাজার ইসলামবাগ এলাকায় একটি বাসা থেকে সোহাগী বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ইসলামবাগ নামাপাড়া মসজিদের পাশের একটি বাসার চরতলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠায়।

মৃত সোহাগী চাঁদপুর জেলার শাহারাস্তি উপজেলার কেশরাঙ্গা গ্রামের আব্দুল গফুরের মেয়ে বর্তমানে ইসলামবাগ নামাপাড়া ছাতা মসজিদের পাশে ৫তলা ভবনের চারতলায় স্বামী মো. সোহেল ও দুই সন্তানকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন।

চকবাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহুরুল হক জানান, সন্ধ্যার দিকে খবর পেয়ে ইসলামবাগের ওই বাসা থেকে ওই নারীর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় তিনি ফ্যানের সঙ্গে ওড়না দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। পরে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

এসআই আরও জানান, ওই নারী ও তাঁর স্বামী সোহেলের বাড়ি একই গ্রামে। সোহেল ঢাকার লালবাগে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে কাজ করেন। এলাকায় অনেকেই সোহেলের কাছে টাকা পায়। টাকার জন্য এলাকা থেকে সোহাগীকেও ফোন দিয়ে হুমকি-ধমকি দিত। এসব বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহ ছিল।

এসআই আরও জানান, ঘটনার সময় স্বামী সোহেল কাজে ছিলেন। দুই সন্তানকে নিয়ে বাসায় ছিলেন ওই নারী। বিকেলে দুই সন্তানকে টাকা দিয়ে দোকানে পাঠান। এরপর সোহাগী দরজা আটকে দেন। দুই সন্তান বাসায় ফিরে এসে দরজা বন্ধ পায়। তখন প্রতিবেশীরা দরজা ভেঙে সোহাগীকে ফ্যানের সঙ্গে ওড়নায় ঝুলন্ত অবস্থায় পায়।

