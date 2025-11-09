হোম > সারা দেশ > ঢাকা

৫ মামলায় হাইকোর্টে সাবেক মেয়র আইভীর জামিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। সিদ্ধির গঞ্জ ও ফতুল্লা থানার এসব মামলায় রুল যথাযথ ঘোষণা করে আজ রোববার বিচারপতি এ এস এম আব্দুল মোবিন ও বিচারপতি সগীর হোসেনের বেঞ্চ এ রায় দেন।

আইভীর পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সুলতানা আকতার রুবি।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সুলতানা আকতার রুবি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তিনটি হত্যা মামলা ও দুটি মারধর করে মারাত্মক জখমের অভিযোগে করা মামলা ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর করা হয়।’

তবে রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানান তিনি।

এর আগে গত মে মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পোশাক শ্রমিক মিনারুল হত্যা মামলায় কারাবন্দী নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন আদালত।

গত বছরের ২০ জুলাই সন্ধ্যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে আদমজী এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন পোশাক শ্রমিক মিনারুল ইসলাম। পরে শহরের খানপুরে অবস্থিত ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরদিন গ্রামের বাড়িতে তাকে দাফন করা হয়।

এ ঘটনায় ২৩ সেপ্টেম্বর নিহত মিনারুলের ভাই নাজমুল হক বাদী হয়ে শেখ হাসিনাসহ ১৩২ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ৩০০ জনকে আসামি করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেন। এ মামলায় এজাহারভুক্ত ১২ নম্বর আসামি সেলিনা হায়াৎ আইভী। পরে তার বিরুদ্ধে আরও মামলা করা হয়।

সম্পর্কিত

সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে সিআইডির ১৭ অর্থ পাচার মামলায় চার্জশিট

দিনরাত মাদকসেবী ছিনতাইকারীর আড্ডা

নারায়ণগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

ডিএমপির ৫০ থানায় পুলিশের বিশেষ মহড়া

চালু হলো টিটিপাড়া আন্ডারপাস

কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেডে ও লাঠিপেটায় শিক্ষকদের ছত্রভঙ্গ করল পুলিশ

কালকিনিতে সন্ত্রাসবিরোধী মামলার আসামি তাঁতী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

টঙ্গীতে তুলার গুদামে আগুন, নিয়ন্ত্রণে সাত ইউনিট

দশম গ্রেডে বেতনসহ তিন দাবিতে শহীদ মিনারে প্রাথমিকের শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি

ঢাবি ছাত্রদল নেতা সাম্য হত্যা মামলার অভিযোগপত্রে যা বলেছে ডিবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা