ঢাকায় ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে নোয়াখালীর আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) একাধিক ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার অভিযোগে দলটির এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম আবু জাহের দুলাল। তিনি নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক।
আজ সোমবার (৩ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিএমপির সিটি ইন্টেলিজেন্স অ্যানালাইসিস বিভাগ গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর নবাবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবু জাহেরকে গ্রেপ্তার করে। আবু জাহের গত কয়েক মাসে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের একাধিক ঝটিকা মিছিলে অংশ নিয়েছেন।
এর মধ্যে গত ৩১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, ২৮ অক্টোবর মোহাম্মদপুর এলাকা, ২২ অক্টোবর মিরপুর-১ কমার্স কলেজের সামনে, ১২ সেপ্টেম্বর বাংলামোটর এলাকা, ৯ সেপ্টেম্বর শেরেবাংলা নগর এলাকা (শ্যামলী কলেজগেট এলাকা)।
ডিএমপি বলছে, এসব ঝটিকা মিছিলে অংশ নেওয়ার দৃশ্য আবু জাহের নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রচার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।