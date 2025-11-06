হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজবাড়ীতে আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার ২ পুলিশ সদস্য

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

পাংশা থানা।

রাজবাড়ীর পাংশায় আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন দুই পুলিশ সদস্য। আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাংশা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাহউদ্দিন।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার পাট্টা ইউনিয়নের পাট্টা বিলপাড়া এলাকায় তাঁরা হামলার শিকার হন। এ ঘটনায় আলম শেখ নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আহত দুই পুলিশ সদস্য হলেন এসআই মো. নজরুল ইসলাম ও কনস্টেবল আতোয়ার রহমান। তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পাংশা মডেল থানার ওসি মো. সালাহউদ্দিন বলেন, গতকাল পাংশা মডেল থানার এসআই মো. নজরুল ইসলামসহ পুলিশের একটি দল চাঁদাবাজি ও হামলা মামলার আসামিদের গ্রেপ্তার অভিযানে যায়। পাট্টা বিলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে পৌঁছালে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি, ইট-পাটকেল ও ককটেল নিক্ষেপ করে হামলাকারীরা। এ সময় সন্ত্রাসীদের ইটের আঘাতে এসআই মো. নজরুল ইসলাম ও কনস্টেবল আতোয়ার রহমান আহত হন। পরে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ওসি আরও বলেন, হামলাকারী একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যহত রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সম্পর্কিত

চকবাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ

জুলাই স্মৃতি ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

স্ত্রী-ছেলেসহ সাবেক মন্ত্রী মায়ার ৮১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

দুর্নীতির মামলায় সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুরের বিচার শুরু

রাজধানীতে যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের বিক্ষোভ, তীব্র যানজট

শ্রীপুরে বিএনপি নেতার বহুতল ভবনে রাতভর অভিযান: আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৭

সাবেক সেনাসদস্যকে ‘হানি ট্র‍্যাপে’ ফেলে চার লাখ টাকা আদায়, গ্রেপ্তার ২

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

ছাত্রদল নেতার বাবার নেতৃত্বে সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগ, আহত ৩

প্রাথমিকে শারীরিক শিক্ষা ও সংগীত শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা