বিচারকের আদেশ জালিয়াতির মামলায় ৪ দিনের রিমান্ডে সেরেস্তাদার

বিচারকের আদেশ জালিয়াতি, ভুয়া জামিননামা তৈরির অভিযোগে ঢাকার দেউলিয়া আদালতের সেরেস্তাদার মো. খাদেমুল বাশারকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম এ নির্দেশ দেন।
বৃহস্পতিবার বিকেলে খাদেমুল বাশারকে আদালতে হাজির করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সূত্রাপুর থানার এসআই মো. রাসেল মোল্লা পাঁচ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত চার দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুজ্জামান দিপু বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
খাদেমুল বাশার আদালতের সেরেস্তাদার হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় সম্প্রতি বিচারকের নাম, পদবি ব্যবহার করে জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া আদেশনামা তৈরি করেন। জামিননামা ও রিলিজ আদেশে বিচারকের স্বাক্ষর করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আসামিদের জামিনে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। বেশ কয়েকটি ঘটনার পর বিষয়টি আদালতের নজরে আসার পর কোতোয়ালি থানায় মামলা।
গতকাল বুধবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আসামিকে সূত্রাপুর থানাধীন জনসন রোড থেকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ভুয়া জামিননামা, আদালতের আদেশসহ জাল-জালিয়াতির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, মো. খাদেমুল বাশার ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে মর্মে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ গেছে। উক্ত আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তিনি ঘটনার কথা স্বীকার করেন। তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার মূল রহস্য এবং এ পর্যন্ত কতজন আসামিকে তিনি জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে জামিনে মুক্ত করিয়েছেন, তা জানা যাবে।