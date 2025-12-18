হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মানিকগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী পরিবর্তন না হলে বিএনপি আসনটি হারাতে পারে: দেলোয়ারের ছেলে বাবলু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মানিকগঞ্জ-১ সংসদীয় আসনে বিএনপি ঘোষিত সম্ভাব্য প্রার্থী পুনর্বিবেচনা দাবিতে রাজধানীতে গণ-অবস্থান ও প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করছেন মানিকগঞ্জ থেকে আগত বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আসনটি মানিকগঞ্জের ঘিওর-দৌলতপুর-শিবালয় অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ গণ-অবস্থান নেন তাঁরা। ‘মানিকগঞ্জ-১ আসনের বিএনপির নেতা-কর্মী ও গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ’ ব্যানারে এ গণ-অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

এতে অংশ নেন বিএনপি থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ড. খোন্দকার আকবর হোসেন বাবলু। তিনি বিএনপির সাবেক মহাসচিব প্রয়াত খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বর্তমানে মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপি আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। বাবলু বলেন, ‘দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সারা রাত আমরা প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নেব।’

মানিকগঞ্জ থেকে আগত বিএনপির নেতা-কর্মীরা জানান, মানিকগঞ্জ-১ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীকে যে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তাঁর মনোনয়নের পুনর্বিবেচনার দাবিতে এলাকাবাসী এবং খোন্দকার পরিবার গণ-অবস্থান ও প্রতীক অনশনে বসেছে। এই প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্য হলো বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাঁরা চান, যোগ্য একজন প্রার্থীকে এই আসনে বিএনপি চূড়ান্ত মনোনয়ন যেন করে।

মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ড. খোন্দকার আকবর হোসেন বাবলু বলেন, ‘অবিলম্বে এই প্রার্থীর মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করলে এই আসনে জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আগামী দিনের নির্বাচন কঠিন হবে এবং দলকে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। মনোনয়নের মাপকাঠি হলো প্রার্থীকে সৎ, এলাকায় যোগাযোগ আছে, বিগত আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা আছে এবং ক্লিন ইমেজ সম্পন্ন হতে হবে—এমন বলা হয়েছে। সে জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী এই আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘আমি নিজেও মনোনয়নপ্রত্যাশী। এলাকাবাসীর দাবি হলো, ৫ আগস্টের পরবর্তীতে যারা দলকে ব্যবহার না করে নিঃস্বার্থে ভালোবাসে—এমন কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হোক—সেটা চায়। বাবলুর পরিবারও চায় যেন তাদের প্রতি ও এলাকাবাসীর প্রতি ন্যায্য আচরণ করা হয় এবং বিএনপি যোগ্য লোকদের মূল্যায়ন করে—দলের এই ভাবমূর্তি যেন রক্ষা করা হয়।’

খোন্দকার আকবর হোসেন বাবলু বলেন, ‘এই আসনে যদি ধানের শীষের প্রতীকের ওপর ভরসা করা হয় এবং প্রার্থীর পরিবর্তন না হয়, তবে বিএনপি তার আসনটি হারাতে পারে। সাধারণ জনগণের মধ্যে হতাশা রয়েছে বর্তমান সম্ভাব্য প্রার্থী যদি নির্বাচিত হয়ে আসে, তাহলে এখনকার তুলনায় অত্যাচার আরও বেশি বাড়বে আশঙ্কা তাদের।’

গণ-অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জের বাবুটিয়া ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি কামরুল হাসান বাচ্চু, অ্যাড. জসিম উদ্দিন, শিবালয় থানার যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু খালিদ ডন, মো. আবু শফিক হক ও মানিকগঞ্জ থেকে আসা বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা।

