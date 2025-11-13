হোম > সারা দেশ > ঢাকা

হাইকোর্টের পাশে নীল রঙের দুটি ড্রাম, একটিতে চাল, আরেকটিতে খণ্ডিত লাশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে হাইকোর্ট এলাকায় একটি ড্রাম থেকে খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, হাইকোর্ট মাজারের মাঠের কোণে পানির পাম্পের সামনে ফুটপাতে ফেলে রাখা একটি নীল রঙের ছোট ড্রামের ভেতর থেকে মরদেহের খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের পরিচয় শনাক্ত হয়নি।

ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, ঈদগাহ মাঠের পাশে দুটি ড্রাম পড়ে ছিল। একটিতে ছিল লাশ, অন্যটিতে চাল।

আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

দোলাইরপাড়ে কিশোরকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার ১

‘নাগরিক সেবা বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে ৬৪ জেলার উদ্যোক্তাদের নিয়ে ঢাকায় কর্মশালা

গলা থেকে পা ২৬ টুকরা লাশ, মুখে দাড়ি, আঙুলের ছাপে মিলল পরিচয়

স্ত্রীসহ দিলীপ আগারওয়ালার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

বিচারকের ছেলেকে হত্যায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ আইন উপদেষ্টার

রামপুরায় চারতলা থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

ধানমন্ডি ৩২ থেকে আটক সেই কিশোরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

আওয়ামী লীগের লকডাউন ঠেকাতে উত্তরার রাজপথে বিএনপি ও বৈষম্যবিরোধীরা

ডিপজলের বিরুদ্ধে এবার হত্যাচেষ্টা মামলা, তদন্তে পিবিআই

আ.লীগ কর্মী সন্দেহে একজনকে মারধরের পর পুলিশে সোপর্দ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা