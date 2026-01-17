অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২: গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে গ্রেপ্তার ২৮

রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২-এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মুগদা, বনানী ও রূপনগর থানা-পুলিশ। এর মধ্যে মুগদা থানায় ৯ জন, বনানী থানায় ৭ জন ও রূপনগর থানায় ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক বার্তায় এসব তথ্য জানিয়েছেন।
মুগদা থানা সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) মুগদা থানা-পুলিশ অত্র থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. সালমান আহমেদ (১৯), রিফাত আলম মুন্না (১৮), মো. ইমন (২৫), মো. মামুন (২০), মো. মান্নান (২৩), মো. সুজন (৩২), নাইমুর রহমান আপন (২৮), মো. আছলাম (২৬) ও মো. সাগর (২০)।
অন্যদিকে বনানী থানা সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) বনানী থানা-পুলিশ ওই থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. শরিফ মিয়া (২৮), মো. খোরশেদ আলম (৫০), মো. মুনছুর আলী (৩৫), মোহাম্মদ আলী (১৯), শাহিনুর হোসেন (২৫), মো. সবুজ মিয়া (২৩) ও মো. রাকিব (২০)।
এ ছাড়াও রূপনগর থানা সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রূপনগর থানা-পুলিশ ওই থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মৌলী আক্তার মল্লিকা (৩৫), মো. শ্রাবণ (২০), মো. রাজু (৩৫), মোবারক হোসেন (২২), মো. আব্দুল কাইয়ুম (২৪), মো. আশাদুল ইসলাম (২৩), মো. আবির হাসান (২৮), মো. মাহিবুল ইসলাম (২৬), মো. ইশরাক হোসাইন ইফতি (২৫), মো. তাইবুর রহমান (২৫), মো. সবুজ মিয়া (২৩) ও মো. মুস্তাকিম সালেহীন একরাম অন্তু (২৪)।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।