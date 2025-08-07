তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল: রিমান্ড শেষে কারাগারে বিচারপতি খায়রুল হক

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের বেআইনি রায় দেওয়া ও জাল রায় তৈরির অভিযোগে শাহবাগ থানায় করা মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে সাত দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুজ্জামান তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
গত বছরের ২৭ আগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করে বেআইনি রায় দেওয়া ও জাল রায় তৈরির অভিযোগে দণ্ডবিধির ২১৯ ও ৪৬৬ ধারায় খায়রুল হকের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মুজাহিদুল ইসলাম এই মামলা করেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়, বিচারপতি খায়রুল ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথায় প্রভাবিত হয়ে এবং তাঁর অবসরপরবর্তী ভালো পদায়নের লোভে ২০১১ সালের ১০ মে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের সংক্ষিপ্ত রায় পরিবর্তন করে বেআইনিভাবে ২০১২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আপিল মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন।
গত ২৪ জুলাই সাবেক প্রধান বিচারপতিকে ধানমন্ডির বাসা থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। এর কয়েক দিন পর গত ৩০ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের বেআইনি রায় দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় খায়রুল হকের সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
রিমান্ড শেষে আজ তাঁকে আদালতে হাজির করে শাহবাগ থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার পুলিশ পরিদর্শক এম এ খালেক তাঁকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।
২০১০ সালের ১ অক্টোবর থেকে ২০১১ সালের ১৭ মে পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন খায়রুল হক। ২০১৩ সালের ২৩ জুলাই তাঁকে তিন বছরের জন্য আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই মেয়াদ শেষে কয়েক দফা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁকে পুনর্নিয়োগ দেওয়া হয়।