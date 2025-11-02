হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বাড্ডায় তরুণ-তরুণীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক

প্রতীকী ছবি

রাজধানীর উত্তর বাড্ডা পূর্বাচল ২ নম্বর লেনের একটি বাড়ি থেকে তরুণ-তরুণীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ওই বাড়ির তৃতীয় তলা থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

লাশ উদ্ধার হওয়ার তরুণের নাম সাইফুল (৩০)। তিনি একটি মাদ্রাসার দারোয়ান ছিলেন। আর তরুণী শাকিলা (২৮) বাসাবাড়িতে কাজ করতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, উত্তর বাড্ডা পূর্বাচল ২ নম্বর লেনের একটি বাড়ির তৃতীয় তলা থেকে ওই দুজনের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় তৃতীয় তলার রুমের ওই দরজা বাইরে থেকে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল।

ওসি বলেন, আত্মীয়স্বজনের সহায়তায় দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে শায়িত অবস্থায় দুজনকে দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে যতটুকু জানা গেছে, তাঁরা স্বামী স্ত্রী ছিলেন না। তবে দুজনের সম্পর্ক কী ছিল বিস্তারিত জানা যায়নি।

ওসি আরও জানান, তাঁদের মৃত্যুর কারণসহ সবকিছুই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেকের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

