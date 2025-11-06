স্ত্রী-ছেলেসহ সাবেক মন্ত্রী মায়ার ৮১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, তাঁর স্ত্রী পারভীন চৌধুরী এবং ছেলে রাশেদুল ইসলামের ৮১টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম।
দুদকের আবেদন সূত্রে জানা গেছে, অবরুদ্ধ হওয়া ব্যাংক হিসাবগুলোর মধ্যে মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার ১৬টি, তাঁর স্ত্রী পারভীন চৌধুরীর ৩৬টি ও ছেলে রাশেদুল ইসলামের ২৯টি রয়েছে।
দুদকের উপপরিচালক মোজাম্মিল হোসেন তাঁদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ চেয়ে আবেদন করেন।
আবেদনে বলা হয়, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, তাঁর স্ত্রী পারভীন চৌধুরী ও ছেলে রাশেদুল ইসলাম বিপুল পরিমাণ জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে নিজেরা ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দখল করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ অনুসন্ধানকালে মায়া, তাঁর স্ত্রী ও ছেলের নামে ৮১ ব্যাংক হিসাবের তথ্য পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এই সম্পদ হস্তান্তর অথবা স্থানান্তর বা অন্য কোনো পন্থায় মালিকানা পরিবর্তন করে বা হস্তান্তর করে দেশের বাইরে গিয়ে আত্মগোপনের সম্ভাবনা রয়েছে।
তাঁদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চলমান অবস্থায় যাতে অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত না হতে পারে, তার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ব্যাংক হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক।