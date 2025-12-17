হাদিকে গুলি: ‎২৪ ঘণ্টায় বিদেশি অস্ত্রসহ ৩৩ জন গ্রেপ্তার

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীসহ সারা দেশে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, গোলাবারুদ, মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ মোট ৩৩ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। বুধবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায় র্যাব সদর দপ্তর।
র্যাব জানায়, ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডের বিজয়নগর এলাকায় ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় জড়িতদের ধরতে তৎপরতা জোরদার করা হয়। ঘটনার দিন রিকশায় করে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলে আসা দুই আততায়ী হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি মাথায় গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে প্রধান সন্দেহভাজন শুটার ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে দাউদ খান এবং বাইকচালক আলমগীর হোসেনকে শনাক্ত করে। তাদের গ্রেপ্তারে র্যাব-১১ গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে।
এরই ধারাবাহিকতায় হত্যাচেষ্টা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল ওরফে দাউদ খানের শ্যালক ওয়াহিদ আহমেদ শিপু (২৬) ও তাঁর সহযোগী মো. ফয়সালের (২৫) দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নরসিংদী জেলার সদর থানাধীন তরুয়া এলাকার মোল্লার বাড়ির সামনে তরুয়ার বিলে অভিযান চালায় র্যাব-১১। ১৬ ডিসেম্বর রাত ১১টার দিকে পরিচালিত ওই অভিযানে পানির ভেতর থেকে ২টি বিদেশি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ৪১টি গুলি ও একটি খেলনা পিস্তল উদ্ধার করা হয়। এ সময় আসামি মো. ফয়সালকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এদিকে রাজধানীসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মেট্রোপলিটন এলাকাসহ জেলা পর্যায়ে মোট ২২১টি টহল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় র্যাব ফোর্সেস ৩০টির বেশি অভিযান চালিয়ে ৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযানে ৪২৭টি ইয়াবা, ৩২ বোতল ফেনসিডিল ও ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া একটি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ১২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।
র্যাব জানিয়েছে, সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং যেকোনো ধরনের নাশকতা ও সহিংসতা প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারিসহ তাদের সব ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।