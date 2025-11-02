খিলগাঁওয়ে খালে ভাসছিল লাশ

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের কালভার্ট রোডের পাশের খাল থেকে মোজাফফর আহমদ চৌধুরী লেনিন (৫১) নামের এক ব্যক্তির ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে লাশটি উদ্ধার করে খিলগাঁও থানা-পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক মো. রফিকুল ইসলাম জানান, সকালে স্থানীয় লোকজন খিলগাঁও কালভার্ট রোডের পাশের খালে এক ব্যক্তির লাশ ভাসছে বলে পুলিশে খবর দেন। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। লাশে বাহ্যিক কোনো আঘাত দেখা যায়নি। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
রফিকুল ইসলাম জানান, মৃত ব্যক্তির পকেটে থাকা জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে নাম জানা গেছে। তাঁর নাম মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী লেলিন। তাঁর বাবার নাম সেলিম চৌধুরী। ঠিকানা খিলগাঁওয়ের দক্ষিণ মেরাদিয়ায়। তবে ঠিকানা অনুযায়ী সেখানে গিয়ে পরিবারের খোঁজ মেলেনি। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।