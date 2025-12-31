হোম > সারা দেশ > ঢাকা

খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে এসে একজনের মৃত্যু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রতীকী ছবি

‎দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে এসে প্রচণ্ড ধাক্কাধাকির মধ্যে পড়ে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। নিহত ব্যক্তির নাম মানিক। তার বাড়ি ভোলা জেলায়।‎

‎আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের পশ্চিম পাশে জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।‎

‎প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জানাজা শুরুর আগেই বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে। একপর্যায়ে ভিড়ের চাপ বেড়ে গেলে ধাক্কাধাকির সৃষ্টি হয়। ওই সময় মানিক মাটিতে পড়ে যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে আশপাশের লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে পথেই তার মৃত্যু হয়।‎

‎এ বিষয়ে রাজধানীর শেরে বাংলা নগর থানার ডিউটি অফিসার উপ-পরিদর্শক(এসআই) অমৃতা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জানাজার নামাজে এসে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে তার নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। আমাদের মোবাইল টিম ঘটনাস্থলে গিয়েছে।’

