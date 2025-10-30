হোম > সারা দেশ > ঢাকা

উত্তরায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে সড়কে শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

রাজধানীর উত্তরায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া সড়ক থেকে এক যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। উত্তরার দক্ষিণখান, উত্তরা পূর্ব ও বিমানবন্দর থানা এলাকায় গতকাল বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুর ১২টা থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলো মোহাম্মদ মিনহাজ (১১), মোহাম্মদ মোস্তফা (৩১) ও আরিফুল ইসলাম (২৫)।

এর মধ্যে ইলেকট্রিকের এক দোকানের কর্মচারী ছিল মিনহাজ। মোস্তফা জামালপুর সদর উপজেলার ছনকান্দা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টরে বাস করতেন। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। আর আরিফুল ইসলাম ময়মনসিংহের কোতোয়ালি উপজেলার বেগুনবাড়ি গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, দক্ষিণখানের প্রেমবাগান এলাকায় গতকাল দুপুর ১২টার দিকে রাস্তা পার হয়ে দোকানে যাচ্ছিল মিনহাজ। এ সময় দুটি অটোরিকশা বেপরোয়া গতিতে আসছিল। একটি অটোরিকশা মিনহাজকে চাপা দিলে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পরপরই চালক ও অটোরিকশাটি আটক করে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এ বিষয়ে দক্ষিণখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় একটি অটোরিকশার ধাক্কায় মিনহাজ নামের শিশুটি মারা যায়। এ ঘটনায় জাহিদুল ইসলাম নামের ওই অটোচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে সঙ্গে অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে।

শামীম আল মামুন বলেন, শিশুটি মাথায় আঘাত পেয়ে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়। তার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অপর দিকে গাজীপুর-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরার বিএনএন সেন্টারের সামনে গতকাল বেলা পৌনে ৩টার দিকে মোটরসাইকেল আরোহী সাদ মোহাম্মদ মোস্তফাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে উত্তরা পূর্ব থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সাজ্জাদ হোসেন জানান, বিএনএস সেন্টারের পাশের সড়কে একজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় জনতা। পরে তাঁকে প্রথমে উদ্ধার করে উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করলে তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাজ্জাদ হোসেন আরও জানান, নিহত ব্যক্তির কপালে ও কানের পাশ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তিনি মারা গেছেন।

দুর্ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে এসআই সাজ্জাদ বলেন, কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেটা কেউ দেখেছে—এমন কাউকে পাওয়া যায়নি। আশপাশে কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। তাই বলা যাচ্ছে না, কোনো গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে কি না। নাকি নিজে নিজেই দুর্ঘটনার স্বীকার হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, আবার মোটরসাইকেলটিও তেমন ভালো না। গাড়ির ব্রেকও ততটা ঠিক ছিল না। তাই কীভাবে মারা গেছেন, এখনই শিউর বলা যাচ্ছে না।

মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান এসআই।

অপর দিকে ঢাকা-গাজীপুর মহাসড়কের বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল এলাকায় গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেলচালক আরিফুল ইসলাম (২৫) নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে ডিএমপির বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাসলিমা আক্তার বলেন, বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনালসংলগ্ন মহাসড়কে একটি কাভার্ড ভ্যানের চাপায় একজন মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। চালক পালিয়ে গেলেও কাভার্ড ভ্যানটি আটক করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করা হয়েছে।

