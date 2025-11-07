প্রায় ১৪ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ: কালিয়াকৈর পৌরসভায় দুদকের অভিযান

ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে গাজীপুরের কালিয়াকৈর পৌরসভা থেকে প্রায় ১৪ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নকাজের কার্যাদেশ বাগিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) দুপুরে কালিয়াকৈর পৌরসভা কার্যালয়ে অভিযান চালিয়েছে জেলা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই তৎকালীন মেয়র মজিবুর রহমান এই কাজগুলো দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।
অভিযানের সময় দুদকের কর্মকর্তারা পৌরসভার বিভিন্ন প্রকল্পের টেন্ডার-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এবং পরে তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে যান।
কালিয়াকৈর পৌরসভা সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের এপ্রিলে আইইউজিপি প্রকল্পের চতুর্থ প্যাকেজের অধীনে ১৩ কোটি ৯২ লাখ টাকার বেশি ব্যয়ে দুটি রাস্তা নির্মাণকাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়। এই কাজের মধ্যে ছিল কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক, আনসার একাডেমির অভ্যন্তরীণ রাস্তা, আনসার একাডেমির ৩ নম্বর গেটের বিপরীত পাশের রাস্তা ও ড্রেন, পাশা গেটের রাস্তা, এপেক্স ওয়েভিং রাস্তা, কোহিনূর স মিলের রাস্তা এবং টান কালিয়াকৈর লালটেকির এলাকার ড্রেনসহ রাস্তা নির্মাণ।
দরপত্র আহ্বান ও কার্যাদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কাগজপত্র যাচাই না করেই ব্রাউন ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লি. নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। কাজটি না পেয়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা ঠিকাদার সম্প্রতি দুদকের ঢাকা কার্যালয়ে অভিযোগ দায়ের করলে অনুসন্ধানে নামে দুদক।
অভিযানে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে দুদক।
দুদকের গাজীপুর জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক এনামুল হক বলেন, ‘অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। দরপত্র যাচাই-বাছাইয়ের কোনো প্রমাণও পৌরসভার কর্মকর্তারা উপস্থাপন করতে পারেননি।’
এনামুল হক জানান, পৌর কর্মকর্তাদের দুই দিন সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করতে না পারলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
দুদকের গাজীপুর জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক নাজমুল হোসাইন বলেন, ‘কালিয়াকৈর পৌরসভার প্রকল্পে ভুয়া কাগজপত্র দাখিল করে টেন্ডার বাগিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পেয়ে আমাদের টিম অভিযান চালায়। আমরা রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করেছি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
কালিয়াকৈর পৌরসভার প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাওসার আহমেদ বলেন, ‘সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগের বিষয়ে দুদকের একটি টিম পৌরসভার কয়েকটি প্রকল্পের টেন্ডার নিয়ে এক ঠিকাদারের অভিযোগ তদন্ত করেছে। আমরা তাদের চাহিদামতো প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছি।’
জানা গেছে, মজিবুর রহমান কালিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী। তিনি আওয়ামী লীগের তিন আমলে পৌর মেয়রের দায়িত্বে ছিলেন। হাসিনার ফ্যাসিবাদী আমলে যেখানে বিএনপি নেতারা জেল-জুলুমের শিকার হয়েছিলেন, সে সময় মজিবুর ছিলেন রাজার হালতে। সাবেক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের সঙ্গে ছিল তাঁর দহরম-মহরম সম্পর্ক। স্থানীয় বিএনপি নেতারা তাঁকে মোজাম্মেল হকের ‘পুত্র’ বলে ডাকেন। মোজাম্মেল হকের ছায়ায় কালিয়াকৈরের সবই ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণে। টেন্ডার-বাণিজ্য, ঝুট-বাণিজ্য, ভুয়া প্রকল্পের নামে সরকারি অর্থ লোপাট, জনবল নিয়োগে অনিয়ম, বনের জমি জবরদখল করে শিল্পকারখানায় বিক্রি করে দুই হাতে কামিয়েছেন টাকা। গড়েছেন সম্পদের পাহাড়। কালিয়াকৈরে গড়েছেন আটটি বহুতল ভবন ও আলিশান বাড়ি। এ ছাড়া রাজধানী ও বিদেশেও রয়েছে ফ্ল্যাট-বাড়ি। চতুর মজিবুর বেশির ভাগ সম্পদ করেছেন স্ত্রী আজমেরি বেগম, নিকটাত্মীয় ও অনুসারীদের নামে।
সূত্র জানায়, এর আগে গত ৫ জানুয়ারি স্ত্রী-সন্তান ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নামে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কালিয়াকৈর পৌরসভার মেয়র মজিবুর রহমানকে তলব করেছিল দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে পরে সবকিছু চাপা পড়ে যায়।
এসব বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য কালিয়াকৈর পৌরসভার সাবেক মেয়র মজিবুর রহমানের মোবাইলে একাধিকবার কল করলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।