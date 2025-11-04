হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশের বাধা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার এক দফা দাবি নিয়ে যমুনার অভিমুখে যেতে চাইলে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন শিক্ষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার এক দফা দাবি নিয়ে শিক্ষকেরা যমুনার অভিমুখে যাত্রা করলে পথেই আটকে দিয়েছে পুলিশ। আজ দুপুর ৩টায় রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে পল্টন ঘুরে যমুনার অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাত্রা করেন শিক্ষকেরা। মিছিলটি সাড়ে ৩টার দিকে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার দিকে যাত্রা করলে কদম ফোয়ারার সামনে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় সেখানেই বসে পড়েন শিক্ষকেরা।

প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পুলিশের মুখোমুখি অবস্থান করতে দেখা গেছে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের। দাবি আদায় না হলে প্রয়োজনে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া র হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। ‘নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐক্য পরিষদ’ ব্যানারে শিক্ষকেরা এই কর্মসূচি পালন করছেন।



শিক্ষকেরা জানান, দীর্ঘদিন আগে স্বীকৃতি পেলেও তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্ত হয়নি। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

অবিলম্বে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, অথচ সেই শিক্ষকদের জীবন আজ অনিশ্চয়তার মধ্যে।

শিক্ষকেরা আরও ঘোষণা দেন, দ্রুত দাবি না মানলে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের কর্মসূচির পথে যাবেন।

সম্মিলিত নন-এমপিও ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যক্ষ সেলিম মিয়া বলেন, ‘প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে —এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ফ্যাসিবাদের কিছু দোসর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই দোসরদের চিহ্নিত করে, প্রত্যাহার করে অবিলম্বে আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিন।’

