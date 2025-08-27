জাকসুতে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ১৫ জন শিক্ষার্থী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ১৫ জন শিক্ষার্থী তাঁদের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সিনেট হলে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য নিশ্চিত করেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম।
রাশিদুল আলম বলেন, ‘আমাদের যে ২০ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল, সেখান থেকে ১৫ জন নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেন। নির্বাচন কমিশন ত্রুটিগুলো তাঁদের সামনে তুলে ধরে এবং তাঁরা সেগুলো নির্বাচন কমিশনের সামনে সংশোধন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই ১৫ জনকে বৈধ প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করছি।’
এ সময় রাশিদুল আলম আরও বলেন, জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবগত করেছেন।
গত সোমবার (২৫ আগস্ট) খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে ২০ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছিল। আপিলের মাধ্যমে ১৫ জন প্রার্থী তাঁদের মনোনয়নপত্রের বৈধতা ফিরে পেয়েছেন।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। এরপর ২৯ তারিখে চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন।
চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে এবং একই দিনে ফল প্রকাশ করা হবে।