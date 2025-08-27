হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাকসুর প্রার্থীদের বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের দাবিতে অনশনে ভিপি প্রার্থী রাব্বি

জাবি প্রতিনিধি 

জাকসু নির্বাচনের সব প্রার্থীর বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের দাবিতে অনশনে ভিপি প্রার্থী মো. রাব্বি হোসেন। আজ বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সব প্রার্থীর বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের দাবিতে অনশনে বসেছেন ভিপি প্রার্থী মো. রাব্বি হোসেন। আজ বুধবার বেলা ২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় তিনি এই অনশন কর্মসূচি শুরু করেন।

রাব্বি হোসেন বলেন, নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত নীতিমালায় প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক থাকলেও প্রশাসন এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। প্রশাসনের এই উদাসীনতা নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

ভিপি প্রার্থী রাব্বি আরও বলেন, ‘অবিলম্বে সব প্রার্থীর বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্ট নিশ্চিত করতে হবে এবং তা স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে হবে। এই লড়াই কষ্টের, কিন্তু এটি আমাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের মান ঠিক রাখার লড়াই। আমি এই লড়াইয়ে সবাইকে আমার পাশে চাই।’

প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের দাবির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ৪৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী শাহাদাত হোসেন বলেন, ‘এটা অবশ্যই একটি যৌক্তিক দাবি। শুধু নির্বাচন উপলক্ষে নয়, ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে সব প্রক্রিয়ায় ডোপ টেস্ট অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। তবে নির্বাচনের এত কাছাকাছি এসে এই কাজগুলো করা কঠিন হবে, কিন্তু প্রশাসন চাইলে অবশ্যই সম্ভব।’

জাকসুর নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নির্বাচনী আচরণবিধিতেই উল্লেখ করা আছে, কারও বিরুদ্ধে মাদক সেবনের অভিযোগ পাওয়া গেলে নির্বাচন কমিশন সেই প্রার্থীর ডোপ টেস্ট করাবে। এরপর সেই অভিযোগের সত্যতা মিললে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল হবে। এ জন্য আলাদাভাবে আন্দোলন করার দরকার নেই। তবে সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে হলে আমাদের কাছে লিখিতভাবে জানাতে হবে। তখন আমরা এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।’

