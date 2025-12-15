হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফিরাত ও খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় এতিম শিশুদের দোয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আশু সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করেছে এতিম শিশুরা।

গতকাল রোববার (বাদ জোহর) রাজধানীর কারওয়ান বাজারের রহমতে আলম ইসলাম মিশন এতিমখানায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে সম্প্রতি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আহত সব নেতা-কর্মীর সুস্থতা কামনায়ও প্রার্থনা করা হয়।

দিনব্যাপী কোরআন খতমের পর আয়োজিত এই দোয়া মাহফিলে এতিম শিশুরা খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরকালীন মঙ্গল কামনায় মোনাজাত করে।

দোয়া মাহফিল শেষে এতিম শিশুদের মাঝে দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়। এ সময় আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নির্মাতা ও প্রযোজক রাসেল আজম, ইমাম হোসেন ইমন, মাহমুদ হাসান রানা, মুনিরুজ্জামান লিপন, সোহেল হাসান, মোহন আহমেদ, মাইদুল রাকিবসহ বিভিন্ন নির্মাতা ও প্রযোজকেরা।

উল্লেখ্য, বর্তমানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে আজ সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়েছে।

