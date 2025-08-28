শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা ডিসি মাসুদের ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি: ডিএমপি

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলমকে নিয়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি একটি ভুয়া ছবি সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কয়েকটি গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবিতে দেখা যায়, ডিসি মাসুদ আলম এক ছাত্রের মুখ চেপে ধরেছেন।
ডিএমপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ছবিটি আসলে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে, যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। উদ্দেশ্যমূলকভাবে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য এই ছবি ছড়ানো হয়েছে।
এক বিবৃতিতে ডিএমপি বলেছে, একজন দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রচার চালানো অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে ডিএমপি সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।