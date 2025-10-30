হোম > সারা দেশ > ঢাকা

রাজধানীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৩ নেতা-কর্মী ককটেলসহ গ্রেপ্তার

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

ককটেলসহ গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৩ নেতা-কর্মী। ছবি: খিলক্ষেত থানা

রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। খিলক্ষেতের যাত্রীছাউনি-সংলগ্ন পাকা রাস্তা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে তিনটি ককটেল জব্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ক্যান্টনমেন্ট থানা ছাত্রলীগের সভাপতি রেদওয়ান খান স্বাধীন এবং দুই কর্মী মো. সাগর ও মো. রাব্বি। গ্রেপ্তারের সময় তাঁদের কাছে থাকা টিফিনবক্সের ভেতর থেকে তিনটি ককটেল জব্দ করে পুলিশ।

এ বিষয়ে ডিএমপির খিলক্ষেত থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আশিকুর রহমান দেওয়ান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খিলক্ষেতের যাত্রীছাউনি এলাকা থেকে স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় ছাত্রলীগ নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।

পরিদর্শক (তদন্ত) আশিকুর রহমান দেওয়ান আরও বলেন, ‘তারা মিছিল ও নাশকতা করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

পরে ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করে।

সম্পর্কিত

৪ নভেম্বরের মধ্যে একুশে বইমেলার সময় ঘোষণার আলটিমেটাম

জেনেভা ক্যাম্পের শীর্ষ মাদক কারবারি বুনিয়া সোহেলের ভাই টুনটুন গ্রেপ্তার

টঙ্গিবাড়ীতে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে অপহরণ করে বিয়ের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩

গাজীপুরে দেশীয় অস্ত্র ও মাদকসহ বিএনপি নেতার ভাই-ভাতিজা আটক

সখীপুরে মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে ওসির হুঁশিয়ারি: মাদক ছাড়বে, না হয় এলাকা ছাড়বে

৫ আগস্টে আমরা পুলিশ মেরে ঝুলিয়ে রেখেছি—সিগন্যাল দেওয়ায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে হুমকি

উত্তরায় নায্য বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিক্ষোভ

মানিকগঞ্জে প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

জাতীয়করণের দাবিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত মাদ্রাসাশিক্ষক আহত

মেট্রোরেল নিরাপত্তা বিধি মেনেই চলছে: ডিএমটিসিএল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা