রাজধানীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৩ নেতা-কর্মী ককটেলসহ গ্রেপ্তার

রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। খিলক্ষেতের যাত্রীছাউনি-সংলগ্ন পাকা রাস্তা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকালে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে তিনটি ককটেল জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ক্যান্টনমেন্ট থানা ছাত্রলীগের সভাপতি রেদওয়ান খান স্বাধীন এবং দুই কর্মী মো. সাগর ও মো. রাব্বি। গ্রেপ্তারের সময় তাঁদের কাছে থাকা টিফিনবক্সের ভেতর থেকে তিনটি ককটেল জব্দ করে পুলিশ।
এ বিষয়ে ডিএমপির খিলক্ষেত থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আশিকুর রহমান দেওয়ান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে খিলক্ষেতের যাত্রীছাউনি এলাকা থেকে স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় ছাত্রলীগ নেতাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তিনটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।
পরিদর্শক (তদন্ত) আশিকুর রহমান দেওয়ান আরও বলেন, ‘তারা মিছিল ও নাশকতা করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রস্তুতি নিচ্ছিল।
পরে ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করে।