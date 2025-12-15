কেরানীগঞ্জে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

ঢাকার কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন শাক্তা ইউনিয়নের পুরাতন ভারালিয়া গ্রামে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে খোলামোড়া-আটিবাজার সড়কের ওপর আসলাম মিয়ার বাড়ির সামনে লাশটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ৯৯৯ নম্বরে খবর দেন। পরে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।
পুলিশ জানায়, মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, চোর সন্দেহে তাঁকে মারধর করে এখানে ফেলে গেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম জানান, লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত শেষে ময়নাতদন্তের জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ (মিটফোর্ড ) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত ও গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।