ডেমরায় আ.লীগের সাবেক এমপিসহ ২২ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

রাজধানীর ডেমরায় সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দিয়ে মিছিল করার অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য (ঢাকা-৫ আসন) মশিউর রহমান মোল্লা সজলসহ যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের ২২ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে ডেমরা থানা মহিলা লীগের প্রচার সম্পাদক ফয়জুন নাহার দিপাকে (৩৫) আজ মঙ্গলবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
আজ ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর আগে সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতেই ডেমরা থানায় সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী মিছিলের অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে মামলাটি করে। মামলায় অজ্ঞাতনামা ২৫-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গতকাল সকাল ৬টার দিকে মাতুয়াইল-কোনাপাড়া এলাকায় সাবেক এমপি মশিউর রহমান মোল্লা সজলের ব্যানারে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের একদল নেতা-কর্মী আকস্মিকভাবে মিছিল বের করে সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী স্লোগান দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাঁরা দ্রুত সরে যান।
মামলায় সাবেক এমপি সজল ছাড়াও অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন ফয়জুন নাহার দিপা, মো. হানিফ তালুকদার, মো. আকরামুল ইসলাম সাগর, সিফাত সাদেকিন ফয়সাল, জুবায়েদ সাদাফ সাজিদ, দিপু আহমেদ, মো. হাকিম মীর, হাবিবুর রহমান হাবিব, মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, রেজাউল হক রেজু, হানিফ ভূঁইয়া, মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, মো. শ্রাবণ আহম্মেদ, পলিন সাউদ, মো. নিয়াজ উদ্দিন, মো. জাফর আলী, মো. জাকির হোসেন, জিহাদ, মো. শফিকুল ইসলাম শফিক, শামিম ওরফে কাইল্যা শামিম ও মুসলা চৌধুরী ওরফে মুসলা মেলা।
পুলিশের দাবি, স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী এবং বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, মিছিলের অর্থায়ন করেছেন সাবেক এমপি সজল, দিপা, হানিফ তালুকদার ও আকরামুল ইসলাম সাগর।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুর রহমান বলেন, মামলায় যাঁদের নাম এসেছে, তাঁদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।