‘ডিপ্লোমা সন্ত্রাস’ আখ্যা দিয়ে তিন দফা দাবিতে প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের বিক্ষোভ

রাজধানীতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষার্থীদের ‘ডিপ্লোমা সন্ত্রাস’ আখ্যা দিয়ে তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ সময় সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা সংহতি প্রকাশ করেন।
আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় রাজধানীর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ মিছিল শেষ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন নামের একটি সংগঠন।
বিকেল ৫টায় বিক্ষোভ মিছিলটি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে শুরু করে ঢাবির কার্জন হল ঘুরে রাজধানীর শাহবাগের জাদুঘরে এসে শেষ করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি (বুটেক্স), মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) এবং আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এইউএসটি) প্রকৌশলী শিক্ষার্থীরা।
বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বুটেক্সের শিক্ষার্থী প্রিয়ন্তি বলেন, ‘ডিপ্লোমারা জবাই করে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। ফেসবুকে কমেন্ট বক্সে সরাসরি ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে।’
প্রিয়ন্তি এক পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ‘একজন পুলিশ কনস্টেবল রিফাত নাম করে বুয়েটের ২০২১-২২ বর্ষের একটি মেয়েকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে। এ ধরনের হুমকি তারা কীভাবে দিতে পারে? আমরা এদের বিচার চাই।’
বুয়েটের ২০২০-২১ বর্ষের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমেদ হুমকি দাতা পুলিশ কনস্টেবল রিফাতকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, ‘প্রকাশ্যে ডিপ্লোমারা স্লোগান দিচ্ছে একটা একটা বুটেক্স ধর, ধরে ধরে জবাই কর। এ ধরনের ঘটনা ন্যক্কারজনক। এ ছাড়া একজন পুলিশ কনস্টেবল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাদের এক বোনকে ধর্ষণের হুমকি দেয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো হামলা বা হুমকি দিলে আমরা বসে থাকব না।’
বুয়েটের তড়িৎ কৌশল বিভাগের ২০২০-২১ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘দেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও প্রকৌশলীর ওপর যদি হামলা বা হত্যার হুমকি দেওয়া হয়, তাহলে চুপ করে আমরা বসে থাকব না। আমরা যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পাশে আছি, থাকব।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী মো. জামিউল হাসান জামিল বলেন, ‘ডিপ্লোমাদের শিক্ষার অভাব রয়েছে। নাহলে তারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে এভাবে হত্যা বা ধর্ষণের হুমকি দিতে পারে না। আমরা আমাদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়ন করেই ছাড়ব।’
প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে—নবম গ্রেড সহকারী প্রকৌশলী পদে কেবল পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ ও ন্যূনতম যোগ্যতা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার করা। দশম গ্রেডে যেন উচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরাও আবেদন করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা। শুধু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং যাঁরা সম্পন্ন করবেন, তাঁরাই যেন প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ার) লিখতে পারেন, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া।
বিক্ষোভ মিছিলে ‘কোটা না মেধা? মেধা মেধা’, ‘বুটেক্সের ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ে নাই’, ‘আয় ডিপ্লোমা দেখে যা, আসছে তোর বাপেরা’, ‘কোটার নামে অবিচার বন্ধ কর, বন্ধ কর’সহ নানা স্লোগান দেন প্রকৌশলী শিক্ষার্থীরা।