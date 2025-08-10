হোম > সারা দেশ > ঢাকা

২৩ বছর আগে স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা, স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ২৩ বছর আগে গৃহবধূ ডালিয়া বেগমের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার দায়ে স্বামী মো. টিটুকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ রোববার (১০ আগস্ট) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪-এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এই রায় ঘোষণা করেন।

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় রায়ে টিটুর মা আমেনা বেগম ও তাঁর ভাই শাহ আলমকে খালাস দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) হারুনুর রশিদ এ তথ্য আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, আসামির উপস্থিতিতে ট্রাইব্যুনাল এই রায় দেন। পরে সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ডালিয়া বেগমের সঙ্গে ১৯৯৭ সালে টিটুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে টিটুসহ তাঁর পরিবারের সদস্যরা ৫০ হাজার টাকা যৌতুকের দাবিতে ডালিয়াকে নির্যাতন করতেন। এ কারণে ভুক্তভোগী আদালতে যৌতুকের মামলা করেন। পরে আপস করে মামলাটি প্রত্যাহার করে সংসার শুরু করেন।

তবে আবার ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দাবি করা হয়। যৌতুক না দেওয়ায় ২০০২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সকালে টিটু ডালিয়ার শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। আশপাশের ভাড়াটেরা চিৎকার শুনে ডালিয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর মারা যান তিনি। এ ঘটনায় তাঁর বাবা মো. রোস্তম আলী কামরাঙ্গীরচর থানায় মামলা করেন।

