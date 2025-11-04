উদ্বোধন করা হলো ‘মুক্তি তোরণ’ ও ‘স্বাধীনতা তোরণ’

জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতি ধরে রাখতে ‘মুক্তি তোরণ’ ও ‘স্বাধীনতা তোরণ’ নামে দুটি স্থাপনা উদ্বোধন করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ সড়কে এবং বাড্ডা এলাকায় বৌদ্ধমন্দিরের সামনে আজ মঙ্গলবার সকালে তোরণ দুটি উদ্বোধন করা হয়।
আগারগাঁওয়ে মুক্তি তোরণ উদ্বোধন শেষে মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ‘এসব তোরণ আমাদের ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই আন্দোলনের স্মৃতি ধরে রাখতে এবং শহরের নান্দনিকতা সমৃদ্ধ করতে এই স্থাপনাগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। শহরের ভেতর এমন কিছু স্থাপনা থাকা প্রয়োজন, যা আমাদের অতীত সংগ্রামের কথা মনে করিয়ে দেবে এবং নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।’
মোহাম্মদ এজাজ আরও বলেন, ‘যেভাবে আমরা দেশ থেকে জুলুমকারীদের উৎখাত করেছি, ঠিক সেভাবেই আমাদের শহর থেকেও অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে হবে। শহরকে অপরিচ্ছন্ন রাখা, ব্যানার-পোস্টারে ভরিয়ে ফেলা বা সবুজ ধ্বংস করাও একধরনের জুলুম। এসব থেকে আমাদের শহরকে রক্ষা করাই এখন আমাদের দায়িত্ব এবং সেই কাজ আমরা করছি।’
বাড্ডা এলাকায় নির্মিত স্বাধীনতা তোরণ উদ্বোধনকালে প্রশাসক বলেন, এই এলাকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জুলাই আন্দোলনে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সেই সংগ্রামকে স্মরণ ও স্বীকৃতি দিতেই এখানে স্বাধীনতা তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মঈন উদ্দীন, অঞ্চল-৩-এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জুলকার নায়ন, অঞ্চল-৫-এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ছাদেকুর রহমানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।