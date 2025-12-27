হোম > সারা দেশ > ঢাকা

তারেক রহমানের ওসমান হাদির কবর জিয়ারতকে ঘিরে শাহবাগ এলাকায় কড়া নিরাপত্তা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শাহবাগে অবস্থান নিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা।

জুলাইয়ের সম্মুখ সারির যোদ্ধা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে যাবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর নিরাপত্তার জন্য পুলিশ, এপিবিএন, বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা শাহবাগ এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধের সামনেও কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১টায় রাজধানীর গুলশানের বাসভবন থেকে রওনা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধে শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করতে যাবেন তারেক রহমান।

তাঁর আগমন উপলক্ষে শাহবাগ এলাকায় অবস্থান নিয়েছে ছাত্রদল। অন্যদিকে ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে গতকাল দুপুর থেকে শাহবাগ অবরোধ করে রাখা ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা অবস্থান পরিবর্তন করে শাহবাগের পশ্চিম দিকে অবস্থান নিয়েছেন।

তাঁরা জানান, ১১টায় তারেক রহমান শরিফ ওসমান হাদির কবর জিয়ারতে আসবেন তাই ইনকিলাব মঞ্চ অবস্থান পরিবর্তন করেছে। আবার দুপুর ১২টায় তাঁরা শাহবাগে অবস্থান নেবেন।

ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রচার চালাচ্ছিলেন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি। গত ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের কিছু পর রাজধানীর পুরানা পল্টনের কালভার্ট রোডে মোটরসাইকেল থেকে ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। ওসমান হাদির মাথায় গুলি করার পর তাঁরা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে ১৮ ডিসেম্বর মারা যান তিনি।

