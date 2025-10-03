হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গাইবান্ধার সাবেক এমপি মাহাবুব আরা গিনির মৃত্যুর খবরটি গুজব: জেল কর্তৃপক্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মাহাবুব আরা গিনি। ফাইল ছবি

গাইবান্ধা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাহাবুব আরা গিনির মৃত্যুর খবরটি গুজব বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জেল কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের ‘গাইবান্ধা জেলা’ নামক একটি পেজে দাবি করা হয়, কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় মাহাবুব আরা গিনি মারা গেছেন। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে জনমনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

এ বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, প্রচারিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মাহাবুব আরা গিনি বর্তমানে গাইবান্ধা কারাগারে আটক আছেন এবং সুস্থ আছেন। তিনি নিয়মিতভাবে গাইবান্ধা আদালতে তিনটি ফৌজদারি মামলায় হাজিরা দিচ্ছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিভ্রান্তিকর ও নেতিবাচক অপপ্রচারে কেউ যেন না জড়ায়। এ ধরনের গুজব থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কারাগারের যেকোনো তথ্যের জন্য বাংলাদেশ জেল কর্তৃপক্ষের হটলাইন নম্বর ১৬১৯১-এ যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়।

সম্পর্কিত

ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক স্মরণে ‘নাগরিক শোকসভা’ করবে জাতীয় কবিতা পরিষদ

রমনা পার্কের লেক থেকে একজনের লাশ উদ্ধার

জুমার পরে আজিজ সুপার মার্কেটে তালা দেয় এক পক্ষ, খুলল গিয়ে পুলিশ

সাংবাদিকতা ও মিডিয়ার সেরাদের পুরস্কার দেবে ডিজিটাল মিডিয়া ফোরাম

প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ২ শিশুর একজনের মরদেহ উদ্ধার

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক: বাস খাদে পড়ে নারী নিহত, আহত ৩০

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রী নামিয়ে গুলি ছুড়ে বাসে আগুন দিল দুর্বৃত্তরা

কেরানীগঞ্জে রাতের আঁধারে ভেকু দিয়ে মাটি কেটে ফসলি জমি দখলের চেষ্টা

গাজীপুরে ডাম্পট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত

রাজধানীর মিরপুরে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়েছেন কয়েক যুবক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা