গাইবান্ধার সাবেক এমপি মাহাবুব আরা গিনির মৃত্যুর খবরটি গুজব: জেল কর্তৃপক্ষ

গাইবান্ধা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাহাবুব আরা গিনির মৃত্যুর খবরটি গুজব বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জেল কর্তৃপক্ষ।
শুক্রবার (৩ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের ‘গাইবান্ধা জেলা’ নামক একটি পেজে দাবি করা হয়, কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় মাহাবুব আরা গিনি মারা গেছেন। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে জনমনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়।
এ বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, প্রচারিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মাহাবুব আরা গিনি বর্তমানে গাইবান্ধা কারাগারে আটক আছেন এবং সুস্থ আছেন। তিনি নিয়মিতভাবে গাইবান্ধা আদালতে তিনটি ফৌজদারি মামলায় হাজিরা দিচ্ছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিভ্রান্তিকর ও নেতিবাচক অপপ্রচারে কেউ যেন না জড়ায়। এ ধরনের গুজব থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
কারাগারের যেকোনো তথ্যের জন্য বাংলাদেশ জেল কর্তৃপক্ষের হটলাইন নম্বর ১৬১৯১-এ যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়।