টিএসসিতে শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে ডিম ছুড়ে নিউইয়র্কের ঘটনার প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

টিএসসি এলাকায় শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে ডিম নিক্ষেপ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনার প্রতিবাদে শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি ও ছবিতে ডিম নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেছে ‘দ্য রেড জুলাই’ নামের এক সংগঠন। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে তৈরি করা শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিটি রাখা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) এলাকায়। সেই প্রতিকৃতির ওপর শেখ হাসিনার ছবি টানিয়ে ডিম নিক্ষেপ করা হয়।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

দ্য রেড জুলাইয়ের সদস্যসচিব মো. সজিব হোসেন বলেন, ‘আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা যখন অন্যান্য দিক থেকে পেরে উঠছে না, তখন তারা ডিম লীগ হয়ে আগমন করেছে। পরাজিত লীগেরা কিছু না করতে পেরে অবশেষে ডিম নিক্ষেপ করেছে ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক আখতার হোসেনের ওপর। এ ছাড়া অন্য সফর সঙ্গীদের ওপর হামলা ও নানান কটূক্তিমূলক আক্রমণ করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদ জানাতে আমরা ফ্যাসিস্ট হাসিনার ছবির ওপর ডিম নিক্ষেপ করে নাম দিয়েছি বাংলাদেশ ডিম লীগ।’

তিনি বলেন, ‘এখন থেকে যখনই এই আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা বিশৃঙ্খলা বা মিছিল করতে দেখবেন, তাদের প্রথমে ধরবেন, হালকা করে মেরে ডিম নিক্ষেপ করে প্রশাসনের হাতে তুলে দেবেন।’

হাসিনার ছবির ওপর ডিম নিক্ষেপকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. জোবায়ের বলেন, ‘সাধারণ শিক্ষার্থী হয়ে ডিম নিক্ষেপ করে প্রতিবাদ জানিয়েছি।’

ঢাকা কলেজের এইচএসসি পড়ুয়া শিক্ষার্থী শাহরিয়ার শাফি বলে, ‘কোনো ফ্যাসিস্ট দেশ বা দেশের বাহিরে ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে এভাবেই আমরা প্রতিবাদ জানাব।’

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী হিসেবে আখতার হোসেন সেখানে পৌঁছান। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৪ নম্বর টার্মিনালে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী আখতার হোসেন বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় যুবলীগের কর্মী মিজানুর তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন। সে সময় সেখানে আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ঘটনার সময় আখতার হোসেনের সঙ্গে ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাসনিম জারাকে লক্ষ্য করেও কটূক্তি করেন এবং সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

