ইবতেদায়ি শিক্ষকদের যমুনা অভিমুখে লংমার্চ আটকে দিল পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয়করণ, প্রাক-প্রাথমিক পদ সৃষ্টিসহ পাঁচ দফা দাবি আদায়ে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের ‘লং মার্চ টু যমুনা’ আটকে দিয়েছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে শিক্ষকেরা প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার দিকে পদযাত্রা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কদম ফোয়ারার মোড়ে তাদের আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে পুলিশ ও শিক্ষকেরা মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন।

স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্য জোট আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক শামসুল আলম দুপুর ৩টায় বলেন, ‘আমরা ২টার দিকে যমুনার উদ্দেশে পদযাত্রা শুরু করলে পুলিশ আমাদের কদম ফোয়ারার সামনে আটকে দিয়েছে। আমরা এখানেই অবস্থান ধরে রেখেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এখানেই জোহরের নামাজ আদায় করেছি। আপাতত এখানেই অবস্থান করব। সরকারের প্রতি আহ্বান, বছরের শুরুতে দেওয়া জাতীয়করণের আশ্বাস দ্রুত বাস্তবায়ন করুন এবং আমাদের পাঁচ দফা দাবি মেনে নিন।’

সব ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণসহ ৫ দাবিতে গত ১৩ অক্টোবর থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকেরা।

ইবতেদায়ি শিক্ষকদের দাবিগুলো হলো-

  • চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারির জাতীয়করণের ঘোষণার দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
  • এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরিত ১ হাজার ৮৯টি প্রতিষ্ঠানের ফাইল দ্রুত অনুমোদন দিতে হবে।
  • অনুদানবিহীন স্বীকৃত ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোর এমপিও আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে।
  • প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় প্রাক-প্রাথমিক পদ সৃষ্টি করতে হবে।
  • ইবতেদায়ি মাদ্রাসার জন্য আলাদা অধিদপ্তর স্থাপন করতে হবে।
