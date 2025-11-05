প্রাথমিকে শারীরিক শিক্ষা ও সংগীত শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

প্রাথমিকে শারীরিক শিক্ষা ও সংগীত শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী ঢাকা মহানগরের উদ্যোগে এ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
এ সময় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাম্প্রদায়িক শিক্ষায় পরিণত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা। সমাবেশ শেষে জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে একটি প্রতিবাদী মিছিল নিয়ে রাজধানীর পল্টন ঘুরে এসে শেষ করেন বিক্ষোভকারীরা।
বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘একদিকে বেকারত্ব বেড়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে শারীরিক শিক্ষা ও সংগীত শিক্ষকের পদ বাতিলের মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। প্রাথমিকে শিক্ষক কমানোর জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তা সাম্প্রদায়িকতার কারণে উপদেষ্টারা বাতিল করেছে। এ ধরনের বৈষম্য থেকে বেরিয়ে আলাদা করে ওই বিষয়ের ওপর শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হোক। এমনকি চারুকলার জন্যও শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত।’
বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা মহানগরের সভাপতি সালমান রাহাত বলেন, কর্মসংস্থানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার কথা, সেখানে বৈষম্য সৃষ্টি করে তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এক বছর পার হওয়ার পরও নতুন অবস্থায় এসে বৈষম্য থাকবে, এটা দুঃখজনক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত ও চারুকলার ওপরে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাদের যে কর্মসংস্থান করার কথা ছিল, সেটি আপনারা (সরকার) বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রাথমিকে এই সাবজেক্টগুলো যদি না থাকে, তাহলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব সাবজেক্টের শিক্ষার্থীদের কথা না ভেবে আপনারা নতুন করে বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করি।’
সালমান রাহাত একটি দলের উদ্দেশে বলেন, ‘কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে ভোট চায়, অথচ সেখানে কি ভোট আছে? অনেকে আবার জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে এই বলে যে—ভোট না দিলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এভাবে প্রচার করে আপনারা শিক্ষাব্যবস্থাকে পায়ের তলায় নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা মনে করি, এসব না করে শিশুদের বিকাশে এসব বিষয়ের ওপর শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া দরকার। প্রয়োজনে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে এসব সাবজেক্ট খুলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।’ বড় বড় অবকাঠামো বা দালান না করে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য মনোযোগ দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।
সমাপনী বক্তব্যে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর ঢাকা মহানগরের সহসভাপতি বিমল মজুমদার বলেন, ‘দেশে যেকোনো সংকট দেখা দিলেই উদীচীরা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমরা শিক্ষকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার দাবিদাওয়া দেখতে পাচ্ছি। আজ তাঁরা রাস্তায় থাকলে শিশুদের পড়াবে কে? বিতর্কিত সিদ্ধান্ত একের পর এক নিচ্ছে এই সরকার। শারীরিক শিক্ষা ও সংগীতের মও শিক্ষক নিয়োগের এই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত থাকলেও তাঁরা কার্যকর করছেন না। শরীরচর্চা করলে শিশুদের বিকাশ ঘটে, চিত্রাঙ্কন করে, গান শুনে শিশুদের মানসিকতা উন্নতি হয় ও উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেটি বাতিলের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সরকার, তাতে আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’
বিমল মজুমদার জানান, এই সরকারের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সারা দেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে। ফরিদপুরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। এসবের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এনজিও চালানো আর দেশ চালানো এক জিনিস নয়। আপনারা সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে দায়িত্ব ছেড়ে চলে যান, তাতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক, মানুষের অধিকার ফিরে পাক।’
ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক প্রিজম ফকিরের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগরের ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক মেরাজ খান আদর।