ট্রাফিক পুলিশকে ২০০ মিটার টেনে নিয়ে যাওয়া অটোরিকশাচালক গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গ্রেপ্তার সিএনজি অটোরিকশাচালক মো. মাঈন উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর কাকরাইল মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে কর্তব্যরত এক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যকে ২০০ মিটার টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সিএনজি অটোরিকশাচালক মো. মাঈন উদ্দিনকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট।

আজ সোমবার রাজধানীর রমনা থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

সিটিটিসি সূত্রে জানা যায়, কাকরাইল মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে সিএনজি চালিয়ে যান চালক মাঈন উদ্দিন। বাধা দিতে গেলে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যকে টেনে ২০০ মিটার নিয়ে যায়। এরপর ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের একটি টিম আজ রমনা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এর আগে শনিবার রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ট্রাফিক সিগন্যালে থামানোর সংকেত দেওয়ার পর এক ট্রাফিক কর্মীকে সিএনজি অটোরিকশার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় কয়েক শ মিটার টেনে নিয়ে যাওয়ার একটি ভয়াবহ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার বিষয় উল্লেখ করে ফারহান রহমান নামের এক ব্যক্তি ফেসবুক পোস্টে বলেন, কারওয়ান বাজারে সাধারণ ট্রাফিক সিগন্যালে দায়িত্বরত ট্রাফিক কর্মী সিএনজিটিকে থামার সংকেত দেন। কিন্তু চালক নির্দেশ অমান্য করে অন্য যানবাহনের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন ওই ট্রাফিক কর্মী সিএনজিটির পাশে দৌড়ে একপর্যায়ে গাড়িটি ধরে ফেলেন। গাড়িটি চলতে থাকায় তাঁকে প্রায় ২০০ মিটার পর্যন্ত টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

পরে তিনি ভিডিওটি ও সিএনজির রেজিস্ট্রেশন নম্বর বাংলামোটরের একজন পুলিশ সার্জেন্টকে সরবরাহ করেন।

