হোম > সারা দেশ > ঢাকা

চালু হলো টিটিপাড়া আন্ডারপাস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ শনিবার সকালে টিটিপাড়া আন্ডারপাস পরিদর্শন ও উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়নবিষয়ক বিশেষ সহকারী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আব্দুল হাফিজ এবং সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. শেখ মইনউদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর কমলাপুরে টিটিপাড়ায় নির্মিত ৬ লেনের আন্ডারপাস চালু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল থেকে আন্ডারপাসটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আন্ডারপাস চালুর মধ্য দিয়ে এলাকার দীর্ঘদিনের যানজট ও রেলক্রসিংয়ে ভোগান্তির অবসান ঘটেছে।

সকালে আন্ডারপাসটি পরিদর্শন করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়নবিষয়ক বিশেষ সহকারী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আব্দুল হাফিজ এবং সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. শেখ মইনউদ্দিন। পরিদর্শন শেষে তাঁরা আন্ডারপাসটি চালুর নির্দেশ দেন।

আজ শনিবার সকালে টিটিপাড়া আন্ডারপাস পরিদর্শন ও উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়নবিষয়ক বিশেষ সহকারী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আব্দুল হাফিজ এবং সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. শেখ মইনউদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন বলেন, শনিবার সকাল ১০টা থেকে আন্ডারপাসটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীরা পরিদর্শনের পর জানান, এর জন্য আলাদা কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। ফলে আন্ডারপাসটি যান চলাচলের জন্য চালু করা হয়েছে।

রেলপথের নিচ দিয়ে নির্মিত এই আন্ডারপাস চালু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। এতে মুগদা, কমলাপুর, মতিঝিল ও সায়েদাবাদের আশপাশের এলাকায় যানজট অনেকটা কমবে এবং যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আন্ডারপাসটির নিচে ৬ লেনের রাস্তা রয়েছে—এর মধ্যে ৪ লেন যান্ত্রিক যানবাহনের জন্য, আর দুই পাশে রিকশা ও সাইকেলের আলাদা লেনসহ ফুটপাত রাখা হয়েছে। পাঁচ মিটার উচ্চতার গাড়ি সহজেই চলাচল করতে পারবে।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্ডারপাসটি নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে সম্পূর্ণ হয়। এই আন্ডারপাস চালুর ফলে রেল চলাচলের সময় ব্যস্ত টিটিপাড়া লেভেল ক্রসিংয়ে দীর্ঘ যানজটের সমস্যা দূর হবে।

সম্পর্কিত

কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেডে ও লাঠিপেটায় শিক্ষকদের ছত্রভঙ্গ করল পুলিশ

কালকিনিতে সন্ত্রাসবিরোধী মামলার আসামি তাঁতী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

টঙ্গীতে তুলার গুদামে আগুন, নিয়ন্ত্রণে সাত ইউনিট

দশম গ্রেডে বেতনসহ তিন দাবিতে শহীদ মিনারে প্রাথমিকের শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি

ঢাবি ছাত্রদল নেতা সাম্য হত্যা মামলার অভিযোগপত্রে যা বলেছে ডিবি

গাঁজা বিক্রিতে নিষেধ করায় খুন হন ঢাবি ছাত্রদল নেতা সাম্য: অভিযোগপত্রে ডিবি

রাজধানীতে মধ্যরাতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় শ্রমিকের মৃত্যু

রমনায় সেন্ট মেরি’স গির্জার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

চকবাজারে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রিজভীর পা ছুঁয়ে সালাম করা ট্রাফিক সার্জেন্ট আরিফুল প্রত্যাহার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা