চালু হলো টিটিপাড়া আন্ডারপাস

রাজধানীর কমলাপুরে টিটিপাড়ায় নির্মিত ৬ লেনের আন্ডারপাস চালু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল থেকে আন্ডারপাসটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। আন্ডারপাস চালুর মধ্য দিয়ে এলাকার দীর্ঘদিনের যানজট ও রেলক্রসিংয়ে ভোগান্তির অবসান ঘটেছে।
সকালে আন্ডারপাসটি পরিদর্শন করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়নবিষয়ক বিশেষ সহকারী অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আব্দুল হাফিজ এবং সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ড. শেখ মইনউদ্দিন। পরিদর্শন শেষে তাঁরা আন্ডারপাসটি চালুর নির্দেশ দেন।
বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন বলেন, শনিবার সকাল ১০টা থেকে আন্ডারপাসটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারীরা পরিদর্শনের পর জানান, এর জন্য আলাদা কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। ফলে আন্ডারপাসটি যান চলাচলের জন্য চালু করা হয়েছে।
রেলপথের নিচ দিয়ে নির্মিত এই আন্ডারপাস চালু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। এতে মুগদা, কমলাপুর, মতিঝিল ও সায়েদাবাদের আশপাশের এলাকায় যানজট অনেকটা কমবে এবং যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আন্ডারপাসটির নিচে ৬ লেনের রাস্তা রয়েছে—এর মধ্যে ৪ লেন যান্ত্রিক যানবাহনের জন্য, আর দুই পাশে রিকশা ও সাইকেলের আলাদা লেনসহ ফুটপাত রাখা হয়েছে। পাঁচ মিটার উচ্চতার গাড়ি সহজেই চলাচল করতে পারবে।
পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্ডারপাসটি নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে সম্পূর্ণ হয়। এই আন্ডারপাস চালুর ফলে রেল চলাচলের সময় ব্যস্ত টিটিপাড়া লেভেল ক্রসিংয়ে দীর্ঘ যানজটের সমস্যা দূর হবে।