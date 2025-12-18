হোম > সারা দেশ > কুমিল্লা

মেয়ে দেখা মানে বিয়ে ফাইনাল না: মনোনয়ন প্রসঙ্গে হাজি ইয়াছিন

কুমিল্লা প্রতিনিধি

আদর্শ সদর উপজেলার আমড়াতলী ইউনিয়নে হাজি ইয়াছিনের গণসংযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা-৬ (সদর, সদর দক্ষিণ ও সিটি করপোরেশন) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন না পেলেও এখনো আশা ছাড়েননি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য হাজি আমিন উর রশিদ ইয়াছিন। দলীয় মনোনয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি শুরু থেকেই বলেছি, অনেকে মেয়ে দেখতে যায়। মেয়ে দেখার পর অনেক কথা হয়, অনেক আলোচনা হয়। কিন্তু মেয়ে দেখা মানেই তো বিয়ে ফাইনাল হয়ে যাওয়া নয়। তখন আলোচনা হয় আদৌ বিয়ে হবে কি না। দলের চেয়ারম্যানও বারবার বলেছেন, এটি ছিল প্রাথমিক সিলেকশন; ফাইনাল সিলেকশন হবে সামনে। তখনই সিদ্ধান্ত হবে বিয়ে হবে, নাকি হবে না। ’

আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে আদর্শ সদর উপজেলার আমড়াতলী ইউনিয়নের বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা এবং কুমিল্লা নিয়ে নিজের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা-সংবলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগকালে হাজি ইয়াছিন এসব কথা বলেন।

হাজি ইয়াছিন বলেন, ‘আমি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। সাবেক মন্ত্রী মরহুম কর্নেল আকবর হোসেন জীবদ্দশায় বলে গিয়েছিলেন, “আমার পরে ইয়াছিন আপনাদের পাশে থাকবে।” সেই কথা অনুযায়ী আমি তখন থেকে আজ পর্যন্ত আপনাদের পাশে ছিলাম কি না, আপনারাই তার সাক্ষী।’

হাজি ইয়াছিন বলেন, ‘ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের টানা ১৭ বছরের শাসনামলে আপনারা অসংখ্য মামলা, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। অনেকেই বাড়িতে ঘুমাতে পারেননি, ধানের জমিতে কিংবা পথেঘাটে রাত কাটিয়েছেন। সেই কঠিন সময়ে আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, এখনো আছি এবং ভবিষ্যতেও ইনশা আল্লাহ আপনাদের পাশেই থাকব।’

সাবেক এই সংসদ সদস্য আরও বলেন, ‘এত জুলুম-নির্যাতনের পরও কেউ কি আপনাদের আমাকে বা দল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে? পারে নাই। অতীতেও পারেনি, বর্তমানেও পারবে না, ভবিষ্যতেও ইনশা আল্লাহ পারবে না। আমার কথা একদম পরিষ্কার, আমি ছিলাম, আছি এবং থাকব ইনশা আল্লাহ।’

হাজি ইয়াছিন বলেন, ‘বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কখনো “সিল মারো ভাই সিল মারো” রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। জনগণের ভোটেই বিএনপি সরকার গঠন করেছে। সুতরাং, এই ছয়টি নির্বাচনী এলাকার জনগণ যা চাইবে, সেটাই হবে। ইনশা আল্লাহ, জনতার জয় হবেই।’

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম, সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম রায়হান, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ফারুক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সৈয়দ মেরাজ, জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সালমান সাঈদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব আনোয়ার হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি কাজী জোবায়ের আলম জিলানী, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক ধীমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন রবিন প্রমুখ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পাঁচথুবী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

সম্পর্কিত

আমাদের বিরোধিতা যারা করে, তারা রাতে গোমতী নদীতে মাটি কাটায়, দিনে ঘুমায়: হাসনাত আবদুল্লাহ

হোমনা থানায় হেফাজতে থাকা এক নারী আসামির মরদেহ উদ্ধার

হাসনাত আবদুল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণা সভা থেকে সন্দেহভাজন দুই যুবক আটক

ভিক্ষুকের টাকা ছিনতাই করার অভিযোগে একজন আটক

চৌদ্দগ্রাম পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

বন্ধুদের সঙ্গে বান্দরবান যাওয়ার পথে প্রাণ গেল যুবকের

কুমিল্লায় চলছে নির্বাচনী পোস্টার–ব্যানার অপসারণ

মেঘনায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ৫

কুমিল্লা সীমান্তে বিজিবির তল্লাশি অভিযান ও টহল জোরদার

‎সাত শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে কুবিতে ‘রান উইথ শিবির’ কর্মসূচি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা