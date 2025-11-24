কাফনের কাপড় পরে লবণচাষিদের মানববন্ধন

লবণের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত, আমদানি বন্ধ ও মিলমালিকদের সিন্ডিকেট বন্ধ করার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন লবণচাষিরা। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় তাঁরা এই মানববন্ধন করেন।
প্রান্তিক লবণ চাষী সমিতি, কুতুবদিয়া ব্যানারে লবণ মাঠে আয়োজিত মানববন্ধনে অনেকেই কাফনের কাপড় পরে আসেন। এ সময় চাষিরা সড়কে লবণ ফেলে প্রতিবাদ জানান।
চাষিরা বলেন, বর্তমানে মাঠপর্যায়ের প্রান্তিক চাষিরা মণপ্রতি লবণের মূল্য পাচ্ছেন ১২০ থেকে ১৪০ টাকা। অথচ উৎপাদন খরচ পড়ছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা। এতে প্রান্তিক চাষিদের পথে বসার উপক্রম হয়েছে। চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন অনেকে। মাঠপর্যায়ে চাষিরা প্রতি কেজি লবণের দাম মাত্র ৩ থেকে ৩.৫০ টাকা পাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন চাষিরা। তাঁরা বলেন, লবণ পরিশোধনের পর বাজারে বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৪৫ টাকা। মিলমালিকরা সিন্ডিকেট করে চাষিদের বঞ্চিত করছেন। দেশে পর্যাপ্ত লবণ মজুত থাকার পরও শিল্প লবণের নামে ভোজ্য লবণ আমদানির ষড়যন্ত্র চলছে বলেও অভিযোগ করেন চাষিরা।
মানববন্ধনে লেমশীখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আকতার হোছাইন, প্যানেল চেয়ারম্যান নাজেম উদ্দিন নাজু, ইউপি সদস্য গিয়াস উদ্দিন, লবণ ব্যবসায়ী শফিউল আলম বাবুল, মো. সেলিম, মো. সাহেদ, মোহাম্মদ উল্লাহ, জাকের উল্লাহ বক্তব্য দেন।