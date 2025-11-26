চকরিয়ায় ভাতিজার লাথিতে চাচার মৃত্যুর অভিযোগ, পুলিশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভাতিজাকে মারধর

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় জমি নিয়ে কলহের জেরে ভাতিজার লাথির আঘাতে মোহাম্মদ কালু (৮৫) নামের এক বৃদ্ধ মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার সকালে চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের পুলেরছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ অভিযুক্ত ভাতিজা আলী আহমদকে (৬০) আটক করেছে।
মৃত কালুর বাড়ি চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের পুলেরছড়া এলাকায়।
জানা গেছে, বৃদ্ধের মৃত্যুর খবরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশও সেখানে উপস্থিত হয়। পুলিশ আলী আহমদকে নিয়ে যেতে চাইলে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও বৃদ্ধের স্বজনেরা পুলিশের ভ্যান থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে মারধর করে। এ সময় আলী আহমদের স্ত্রী পারভীন আক্তারকে লাঞ্ছিত করা হয়। তাঁর বাড়িঘরে ভাঙচুর চালানো হয়।
জানতে চাইলে মোহাম্মদ কালুর ছেলে সরোয়ার আলম বলেন, ‘আলী আহমদের সঙ্গে আমাদের পৈতৃক জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে আমার বৃদ্ধ বাবাকে লাথি মারে। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আলী আহমদকে মারধর করেছে।’
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, সকালে মোহাম্মদ কালু তাঁর ছেলেদের নিয়ে জমিতে চাষ করতে যান। এই খবর শুনে ভাতিজা আলী আহমদ সেখানে যান। সেখানে দুপক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ভাতিজা বৃদ্ধ কালুকে দুবার লাথি মারেন। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কালুকে মৃত ঘোষণা করা হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। নিহত ব্যক্তির পরিবার লিখিত এজাহার দিলে মামলা নেওয়া হবে।
ওসি বলেন, মোহাম্মদ কালুর ভাতিজা আলী আহমদকে আটক করা হয়েছে। তাঁকে পুলিশ ভ্যানে তোলার সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জড়ো হয়ে মারধর করলে, তিনি আহত হয়েছেন। তাঁকে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।