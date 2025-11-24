হোম > সারা দেশ > কক্সবাজার

চকরিয়ায় রেললাইনে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় রেললাইন থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের নতুনবাজার এলাকা থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে রেলওয়ে পুলিশ।

এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন হারবাং রেলওয়ে স্টেশনের ইনচার্জ রশিদুল ইসলাম। তিনি জানান, হারবাং নতুনবাজার এলাকায় রেললাইনে এক ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে—এমন তথ্য ফেসবুক ও স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে জানতে পারেন তাঁরা। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়। এরপর রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

রশিদুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ট্রেনে কাটা পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। কক্সবাজার আইকনিক রেলস্টেশন থেকে গতকাল রোববার রাতে ছেড়ে আসা সৈকত এক্সপ্রেস সাড়ে ৯টায় হারবাং স্টেশন অতিক্রম করে। রাতে রেললাইনে মানুষের চলাচল নেই। সকালে স্থানীয় লোকজন ওই ব্যক্তির লাশ দেখতে পান।

কক্সবাজার রেলওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ শাহ জালাল বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির একটি পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাঁর হাত, মাথা ও বুকে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরিচয় না পেলে সেবা সংস্থা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের মাধ্যমে লাশটি দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

