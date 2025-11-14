দেড় লাখ ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা যুবক আটক

কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা পাচারের সময় দেড় লাখ ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা যুবককে আটক করেছে ৬৪ বিজিবি। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ৬৪ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
আটক ব্যক্তি হলেন মোহাম্মদ আলমের পুত্র মো. সাদেক হোসেন (২০)। তাঁরা উখিয়া হাকিমপাড়া ১৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন জানান, ১৩ নভেম্বর রাত ১১টার দিকে বালুখালী সীমান্তের নারকেলবাগান এলাকায় টহলরত বিজিবি সদস্যরা মিয়ানমারের দিক থেকে আসা তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে থামার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা ছোট একটি বস্তা ফেলে মিয়ানমারের দিকে পালানোর চেষ্টাকালে বিজিবি ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করে। তাবে বাকি দুজন পালিয়ে যান। পরে ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে ফেলে যাওয়া বস্তা থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
বিজিবির এই কর্মকর্তা আরও জানান, আটক সাদেক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন, পালংখালী ইউনিয়নের রহমতের বিল এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি আব্দুর রহিমের নির্দেশে ৯ হাজার টাকার বিনিময়ে চালানটি মিয়ানমার থেকে আনছিলেন। অভিযুক্ত আব্দুর রহিম এর আগে বিজিবির দায়ের করা মাদক মামলার পলাতক আসামি। এই ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে উখিয়া থানায় মামলা করা হয়েছে।