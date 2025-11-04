চকরিয়া সড়কে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় সড়কে ডাকাতির ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ভোররাতে উপজেলার কাকারা ও ডুলাহাজারা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলেন কাকারা ইউনিয়নের মাইজ কাকারা গ্রামের গুরা মিয়ার ছেলে মো. সেলিম (৩৫); ডুলাহাজারা রিংভং দক্ষিণপাড়া গ্রামের কামাল হোসেনের ছেলে সাজ্জাত হোসেন (২৫) এবং বদরখালী ইউনিয়নের টেকপাড়া গ্রামের মাহমুদুল হকের ছেলে মো. আনছার (৩২)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে সুরাজপুর-মানিকপুর ইউনিয়নের ইয়াংছা রোডের পানিরছড়া এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ বেশ কয়েকটি গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় অটোরিকশার যাত্রীদের মারধর করে নগদ টাকা ও মালামাল লুট করা হয়।
এ ঘটনার পর চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ারের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম ডাকাতির ঘটনায় জড়িত ধরতে অভিযানে নামে।
গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার ভোররাতে কাকারায় অবস্থান করার খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে মো. সেলিমকে গ্রেপ্তার করে। অপর দিকে মালুমঘাট রেলস্টেশনের অদূরে একটি স্থানে একটি ডাকাত দলের গোপন বৈঠকের খবরে অভিযান চালিয়ে সাজ্জাত ও আনছারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গত ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে রশি টেনে ডাকাতি ও পর্যটক খুনের ঘটনায় সাজ্জাতের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্টতার পাওয়া গেছে।
চকরিয়ার থানার (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, সড়কে ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে কাজ করছে। ইতিমধ্যে তিনজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ দুপুরে তিনজনকে চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠানো হয়েছে।