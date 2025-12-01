১০ মাস পর সেন্ট মার্টিনগামী জাহাজ চলাচল শুরু, তিন জাহাজে গেলেন ১২০০ পর্যটক

দীর্ঘ ১০ মাস পর অবশেষে কক্সবাজার শহর থেকে শুরু হয়েছে দেশের একমাত্র প্রবালসমৃদ্ধ দ্বীপ সেন্ট মার্টিনগামী পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত শহরের নুনিয়ারছড়া বিআইডব্লিউটিএ জেটি ঘাট থেকে ১ হাজার ১৭৪ জন যাত্রী নিয়ে এমভি বারো আউলিয়া, এমভি কর্ণফুলী ও এমভি কেয়ারি সিন্দাবাদ নামে তিনটি জাহাজ সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে ছেড়ে যায়।
জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভ্রমণে যাওয়া পর্যটকদের সরকারের জারি করা ১২টি নির্দেশনা মেনে চলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সেন্ট মার্টিনগামী পর্যটকদের নিরাপত্তা ও হয়রানি রোধে সার্বিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত আট বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন দেশি-বিদেশি পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয়। কিন্তু দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের কারণে দ্বীপের পরিবেশ-প্রতিবেশ হুমকির মুখে পড়ে। এতে সরকার গত বছর থেকে দ্বীপে পর্যটক সীমিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত পর্যটক ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া হয়। তবে নভেম্বরে দিনে গিয়ে দিনে ফেরার শর্তারোপ করায় পর্যটকেরা দ্বীপে ভ্রমণে আগ্রহ দেখাননি। তবে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দৈনিক দুই হাজার পর্যটক রাত যাপনের সুযোগ পাচ্ছেন।
জাহাজমালিক ও পর্যটনসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা বলছেন, মিয়ানমারের রাখাইনে সংঘাতের কারণে ২০২৩ সাল থেকে টেকনাফের দমদমিয়া ঘাট থেকে জাহাজ চলাচল বন্ধ রয়েছে। এরপর মেরিনড্রাইভ সড়কের ইনানীর নৌবাহিনীর জেটিঘাট দিয়ে জাহাজ চলাচল করেছিল। গত বছর থেকে কক্সবাজার শহরের নুনিয়ারছড়া বিআইডব্লিউটিএর জেটিঘাট থেকে সাগরপথে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল করে আসছিল।
জাহাজমালিকদের সংগঠন ‘সি ক্রুজ অপারেটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’-এর সাধারণ সম্পাদক হোসাইনুল ইসলাম বাহাদুর বলেন, সকাল ৭টা ৩২ মিনিটে ৪৬৫ জন পর্যটক নিয়ে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে ছেড়ে যায় জাহাজ এমভি কর্ণফুলী। এরপর সকাল ৮টার মধ্যে ৫১৯ জন যাত্রী নিয়ে এমভি বারো আউলিয়া এবং ১৯০ জন যাত্রী নিয়ে এমভি কেয়ারি সিন্দাবাদ সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে রওনা দেয়। কক্সবাজার থেকে সেন্ট মার্টিন ১২০ কিলোমিটার সমুদ্রপথে পৌঁছতে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা সময় যাবে।
হোসাইন ইসলাম বাহাদুর বলেন, ছয়টি জাহাজকে প্রশাসন অনুমতি দিয়েছে। যাত্রীর আনুপাতিক হার বিবেচনায় আজ তিনটি জাহাজ গেছে। জোয়ার-ভাটা ও নদীর নাব্যতা বিবেচনায় প্রতিদিনের যাত্রার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সেন্ট মার্টিন থেকে ছেড়ে যাওয়া জাহাজগুলো বিকেলে আবার কক্সবাজারের উদ্দেশে ফিরবে।
এদিকে পর্যটকেরা টিকিট প্রদর্শন করে জাহাজের আসন গ্রহণ করার আগে প্রত্যেক যাত্রীর হাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় ‘পরিবেশবান্ধব’ পানির বোতল।
ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের প্রধান অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদ বলেন, পর্যটকেরা যাতে নির্বিঘ্নে সেন্ট মার্টিন যাত্রা করতে পারেন, সে লক্ষ্যে নিরাপত্তায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাহাজে এবং সেন্ট মার্টিনে পুলিশ সদস্যরা নিরাপত্তা দেবেন, যেকোনো প্রয়োজনে সহায়তা দিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।
কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মো. আ. মান্নান বলেন, সেন্ট মার্টিন ভ্রমণে যাওয়া পর্যটকদের ১২টি নির্দেশনা মানতে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে। কক্সবাজার এবং সেন্ট মার্টিনে জেটিঘাটে পর্যটকদের সচেতনতার বিষয়টি তদারকি করতে ভলান্টিয়ার নিয়োজিত রয়েছে। কোনো অবস্থাতেই দৈনিক দুই হাজারের বেশি পর্যটক দ্বীপে যেতে পারবেন না।
মানতে হবে ১২ নির্দেশনা
নভেম্বর থেকে জানুয়ারি (তিন মাস) সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ভ্রমণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ১২টি নির্দেশনা আরোপ করেছে। এর মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া সেন্ট মার্টিন দ্বীপে কোনো নৌযান চলাচল করা যাবে না। পর্যটকদের বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের স্বীকৃত ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। সেখানে প্রতিটি টিকিটে ট্রাভেল পাস এবং কিউআর কোড সংযুক্ত থাকবে। পর্যটকদের ভ্রমণের সময় রাতে সৈকতে আলো জ্বালানো, শব্দ সৃষ্টি বা বারবিকিউ পার্টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া কেয়াবনে প্রবেশ, কেয়া ফল সংগ্রহ বা ক্রয়-বিক্রয়, সামুদ্রিক কাছিম, পাখি, প্রবাল, রাজ কাঁকড়া, শামুক-ঝিনুক ও অন্য জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করা যাবে না। একই সঙ্গে সৈকতে মোটরসাইকেল, সি-বাইকসহ যেকোনো মোটরচালিত যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে, পর্যটকদের ভ্রমণকালে নিষিদ্ধ পলিথিন ও একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক বহন করতে পারবে না। ৫০০ ও ১০০০ মিলিলিটারের প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি বহনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।