খালার বাড়িতে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

কক্সবাজার প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের পেকুয়ায় খালার বাড়িতে বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার টৈটং ইউনিয়নের কইড়ারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

মৃত দুই ভাই হলো মোহাম্মদ নূরী (১০) ও মোহাম্মদ হাছান (৮)। তারা একই ইউনিয়নের বনকানন এলাকার মো. আমিনের ছেলে।

পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয়দের বরাতে ওসি বলেন, গতকাল শনিবার মায়ের সঙ্গে মোহাম্মদ হাছান ও মোহাম্মদ নূরী তাদের খালার বাড়িতে বেড়াতে আসে। আজ দুপুরে বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে তারা অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল। একপর্যায়ে দুই ভাই পুকুরে পড়ে যায়। এ সময় অন্য শিশুদের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে হাছান ও নূরীকে উদ্ধার করে।

ওসি মোহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা জানান, স্বজনেরা দুই শিশুকে পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

