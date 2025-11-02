খালার বাড়িতে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

কক্সবাজারের পেকুয়ায় খালার বাড়িতে বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার টৈটং ইউনিয়নের কইড়ারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
মৃত দুই ভাই হলো মোহাম্মদ নূরী (১০) ও মোহাম্মদ হাছান (৮)। তারা একই ইউনিয়নের বনকানন এলাকার মো. আমিনের ছেলে।
পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয়দের বরাতে ওসি বলেন, গতকাল শনিবার মায়ের সঙ্গে মোহাম্মদ হাছান ও মোহাম্মদ নূরী তাদের খালার বাড়িতে বেড়াতে আসে। আজ দুপুরে বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে তারা অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল। একপর্যায়ে দুই ভাই পুকুরে পড়ে যায়। এ সময় অন্য শিশুদের চিৎকারে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে হাছান ও নূরীকে উদ্ধার করে।
ওসি মোহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা জানান, স্বজনেরা দুই শিশুকে পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।