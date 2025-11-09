কক্সবাজারে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ঝটিকা মিছিল

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা কক্সবাজারে ঝটিকা মিছিল করেছেন। আজ রোববার সকাল ৮টার দিকে পর্যটন শহরের কলাতলী প্রধান সড়কে এ মিছিলটি বের করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হোটেল-মোটেল জোনের ডিভাইন রিসোর্টের গলি থেকে একটি ব্যানার ধরে মিছিলটি বের হয়ে হোটেল লংবিচের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে ৩০-৪০ জন তরুণ-যুবক অংশ নেন।
ঝটিকা মিছিলের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন কক্সবাজার জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বিশেষ শাখা) অলক বিশ্বাস। তিনি জানান, কয়েকজন যুবক সকালের দিকে একটি ব্যানার নিয়ে মিছিল করেছে। বিষয়টি পুলিশের নজরে আসার পর মিছিলের ভিডিও ফুটেজ দেখে মিছিলকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।