সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারকালে নারী-শিশুসহ ২৮ জন উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের প্রস্তুতিকালে নারী, শিশুসহ ২৮ জনকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড ও পুলিশ। উদ্ধার ব্যক্তিরা রোহিঙ্গা ও স্থানীয় বাসিন্দা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এসব তথ্য জানিয়েছেন।
সিয়াম-উল-হক জানান, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের কচ্ছপিয়া ঘাটসংলগ্ন সৈকত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৮ জনকে উদ্ধার করা হয়। মানব পাচারকারী চক্রের সদস্যরা তাঁদের জড়ো করেছিলেন।
উদ্ধার ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে কোস্ট গার্ড কর্মকর্তা সিয়াম-উল-হক জানান, সংঘবদ্ধ মানব পাচারকারী চক্র উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া পাঠানোর চেষ্টা করছিল। অভিযানের সময় পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। চক্রটির বিরুদ্ধে অভিযান ও নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।