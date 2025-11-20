চকরিয়া ও মাতামুহুরী যুবদলের আংশিক কমিটি ঘোষণা

কক্সবাজারের চকরিয়া ও মাতামুহুরী শাখা যুবদলের নতুন আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। চকরিয়া উপজেলা যুবদলের তিন সদস্যবিশিষ্ট ও মাতামুহুরী যুবদলের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।
যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন এসব কমিটি অনুমোদন দেন। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটি ঘোষণার কথা জানানো হয়।
চকরিয়া উপজেলা যুবদলের কমিটিতে মোহাম্মদ জকরিয়াকে সভাপতি ও ফরহাদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। এ ছাড়া সরওয়ার আলম চরুকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়। এদিকে মাতামুহুরী উপজেলা শাখার সিকদার আতিক উল্লাহ সিদ্দিকীকে সভাপতি ও ফজলুল কাইয়ুম সিকদারকে সাধারণ সম্পাদক করে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট মাতামুহুরীর কমিটির অন্যরা হলেন সিনিয়র সহসভাপতি আরিফ মোহাম্মদ অলি উল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আকিদুল হক চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ নেওয়াজ।
দলীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ১০ ডিসেম্বর চকরিয়া উপজেলা যুবদলের কমিটি বিলুপ্ত করে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটি। এর ১১ মাস পর তিন সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুই কমিটিকে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ৭১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠানোর নির্দেশনা দেন।
চকরিয়া উপজেলা যুবদলের সভাপতি মোহাম্মদ জকরিয়া ও সাধারণ সম্পাদক ফরহাদুল ইসলাম বলেন, ‘উপজেলা যুবদলের কমিটি ঘোষণা করায় বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে যুবদলকে ঢেলে সাজানো হবে। উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে যুবদলকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে সকলকে নিয়ে কাজ করব।’