তীব্র স্রোতে কর্ণফুলীতে ফেরি চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি

চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাট থেকে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট দিয়ে পানি ছাড়ায় কর্ণফুলী নদীতে প্রবল স্রোত সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে চন্দ্রঘোনা-রাইখালী নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে নদীর দুই পারে আটকা পড়েছে অনেক যাত্রী ও যানবাহন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রাঙামাটি সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী কীর্তি নিশান চাকমা বলেন, ‘বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্পিলওয়ের ১৬টি গেট দিয়ে পানি ছাড়ায় কর্ণফুলী নদীতে প্রচণ্ড স্রোত সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্য ফেরি চলাচল আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।’

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাটে দেখা যায়, উভয় পারে বেশ কিছু যানবাহন পারাপারের অপেক্ষায় রয়েছে। কথা হয় কারচালক সাজু, সিএনজি অটোচালক খোরশেদ আলম ও তরিকুল ইসলাম, মোটরসাইকেল আরোহী মো. আজাদ ও মো. জাকারিয়া ইসলাম আখন্দ এবং ট্রাকচালক আব্দুর রহমানের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, সকাল ৬টার পর থেকে ফেরি বন্ধ। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছি ওপারে যাওয়ার জন্য।

ফেরিঘাটে দেখা যায়, বগুড়া থেকে আসা বান্দরবানগামী পর্যটক তানসেন ও খোকন আলীও আটকা পড়েছেন। তাঁরা বলেন, ‘একটি হাইয়েস গাড়িতে করে আমরা বান্দরবান যাচ্ছিলাম। কিন্তু ফেরি বন্ধ থাকায় যাত্রা ব্যাহত হয়েছে।’

এ বিষয়ে ফেরির ইনচার্জ মো. আরমান ও চালক মো. আমিন বলেন, ‘পানির স্রোত খুব বেশি হওয়ায় ফেরি চালানো ঝুঁকিপূর্ণ। স্রোত কমলে এবং জোয়ার এলে ফেরি চালানোর চেষ্টা করব।’

এ বিষয়ে রাঙামাটি সড়ক ও জনপদ বিভাগের ফেরি মেকানিক অরুণ বড়ুয়াও জানান, স্রোতের কারণে ফেরি চলাচল আপাতত বন্ধ রয়েছে।

