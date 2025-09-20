ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় শাহজাহান (৪১) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারইয়ারহাট দক্ষিণ ইউটার্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহজাহান কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার উল্লাখালী গ্রামের ভূঁইয়াবাড়ির বাসিন্দা আবদুল ওয়াহাবের ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী পদে কর্মরত ছিলেন বলে পরিচয়পত্র থেকে জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার সকাল ৮ দিকে জোরারগঞ্জ থানার সামনে মহাসড়কে বারইয়ারহাট ইউটার্ন এলাকায় একটি দ্রুতগামী ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী শাহজাহান মারা যান ৷ পরে পকেটে থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স ও বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড থেকে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হন।
এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। নিহতের মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।