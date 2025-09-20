হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 

মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দ্রুতগতির ট্রাকের ধাক্কায় শাহজাহান (৪১) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারইয়ারহাট দক্ষিণ ইউটার্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহজাহান কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার উল্লাখালী গ্রামের ভূঁইয়াবাড়ির বাসিন্দা আবদুল ওয়াহাবের ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী পদে কর্মরত ছিলেন বলে পরিচয়পত্র থেকে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শনিবার সকাল ৮ দিকে জোরারগঞ্জ থানার সামনে মহাসড়কে বারইয়ারহাট ইউটার্ন এলাকায় একটি দ্রুতগামী ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী শাহজাহান মারা যান ৷ পরে পকেটে থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স ও বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের আইডি কার্ড থেকে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হন।

এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন বলেন, দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। নিহতের মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সম্পর্কিত

পটিয়ায় দুই যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৩৫

ড. ইউনূসের আশপাশের লোকজন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে: রফিকুল ইসলাম

সচেতনতা ক্যাম্পে গিয়ে হাতি মারার ফাঁদ সরাল বন বিভাগ

চট্টগ্রামে চুরির এক মোবাইল ফোন খুঁজতে গিয়ে দেড় শ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে প্রবাসী খুন

বিকাশ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ‘সাড়ে ৩ লাখ টাকা’ ছিনতাই

রাজবন বিহারে মহা সংঘদান, সব প্রাণীর মঙ্গল কামনা

চাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল-শিবিরসহ ১০ প্যানেল ঘোষণা

টেকনাফে ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা নাগরিক আটক

চবির সেই ২ ছাত্র সুস্থ, মামুনের মাথার খুলি প্রতিস্থাপন এক মাস পর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা