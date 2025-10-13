হোম > সারা দেশ > চট্টগ্রাম

টেকনাফে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ২৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, আশ্রয়দাতা যুবক গ্রেপ্তার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

নারী, শিশুসহ ২৮ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব-১৫। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফে অভিযান চালিয়ে ক্যাম্পের বাইরে লোকালয়ে অবৈধভাবে বসবাসরত নারী, শিশুসহ ২৮ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করেছে র‍্যাব-১৫। একই সঙ্গে তাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার যুবকের নাম বোরহান উদ্দিন (১৮)। তিনি টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের পশ্চিম সিকদারপাড়ার রশিদ আহম্মেদের ছেলে।

আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) বেলা ১১টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন র‍্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম) ও সহকারী পুলিশ সুপার আ ম ফারুক।

গ্রেপ্তার বোরহান উদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

তিনি জানান, সম্প্রতি উখিয়া ও টেকনাফের বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসরত কিছু রোহিঙ্গা অবৈধভাবে লোকালয়ে বাড়িভাড়া নিয়ে বসবাস করছে। এদের অনেকে মাদক ও মানব পাচার, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন এবং অপহরণের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি কেউ কেউ জায়গা কিনে স্থায়ীভাবে বসবাসেরও চেষ্টা করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাব নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে পশ্চিম সিকদারপাড়ার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নারী, শিশুসহ ২৮ রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করা হয় এবং বাড়ির মালিক বোরহান উদ্দিনকে আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত রোহিঙ্গাদের নিজ নিজ ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। আটক বোরহান উদ্দিনকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

চাকসু নির্বাচনের দুই দিন আগে আজীবন বহিষ্কার হলেন ছাত্রদল নেতা

থানার ভেতরে সাংবাদিকদের কিল-ঘুষি মারলেন উপকমিশনার

অবৈধ ভাটা বন্ধ না হলে উপদেষ্টা রিজওয়ানাকে চেয়ারে রাখব না— হুঁশিয়ারি এনসিপি নেতার

এনসিপি আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানে: সিইসি

নতুন বউ নিয়ে ঘরে ঢোকার পরই ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতের হানা, ১০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট

আনোয়ারায় সিএনজির চালক সাজ্জাদ হত্যা: যাত্রী সেজে ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

কক্সবাজার সৈকতের বালিয়াড়ি দখলমুক্ত করার সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব

চট্টগ্রামে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা