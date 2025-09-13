চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল, চারজন গ্রেপ্তার

নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম মহানগরীর চকবাজার ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতির নেতৃত্বে ঝটিকা মিছিলের পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। শনিবার নগরের পাঁচলাইশ থানার হামজারবাগসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে মাইক্রোবাসচালক মো. আবু মুসা ও চালকের সহকারী মো. সাকিকের নাম জানালেও অন্য দুজনের পরিচয় জানাতে পারেনি।
এর আগে শনিবার ভোরে হামজারবাগের সংগীতের মোড় এলাকায় নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের একটি ঝটিকা মিছিল হয়। মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
ভিডিওতে দেখা যায়, নিষিদ্ধ সংগঠনটির ১৬ নম্বর চকবাজার ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ইভানের নেতৃত্বে ব্যানারসহ কয়েকজন মিছিল করেন।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মানসে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে মিছিল করার অপরাধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা হয়েছে। আটক চারজনকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
সোলায়মান বলেন, আটক চালক প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তাঁরা ছাত্রলীগের মিছিলে যোগ দিতে চকরিয়া থেকে চট্টগ্রামে হাইয়েস গাড়িটি ভাড়া করে নিয়ে আসে। ঝটিকা মিছিল শেষ করে ছবি তুলে পুনরায় চকরিয়া ফেরত যাওয়ার কথা ছিল।